Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 151 070 человек (+970 за сутки), 11 335 танков, 34 340 артсистем, 23 545 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 151 070 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Сколько оккупантов и техники уничтожено?

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 9.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 151 070 (+970) человек

танков - 11 335 (+5) ед.

боевых бронированных машин - 23 545 (+1) ед.

артиллерийских систем - 34 340 (+19) ед.

РСЗО - 1 538 (+0) ед.

средства ПВО - 1 239 (+0) ед.

самолетов - 428 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 79 368 (+440) ед.

крылатые ракеты - 3 926 (+8) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 66 880 (+85) ед.

специальная техника - 3 993 (+0) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Штаб российского "Рубикона" поражен в оккупированной Авдеевке: ликвидированы офицеры и операторы БПЛА, - ГУР. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Что предшествовало?

По данным президента Владимира Зеленского, в октябре более 25 тыс. россиян - "двухсотые". Это только благодаря ударам наших БПЛА. Также сообщалось, что РФ потеряла 346 тыс. военных с начала года. Столько же, сколько и мобилизовала.

Смотрите также: Ликвидирован подполковник ОМОН Мазжерин, причастный к военным преступлениям в Киевской области, - ГУР. ВИДЕО