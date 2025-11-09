Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 151 070 человек (+970 за сутки), 11 335 танков, 34 340 артсистем, 23 545 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 151 070 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Сколько оккупантов и техники уничтожено?
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 9.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 151 070 (+970) человек
- танков - 11 335 (+5) ед.
- боевых бронированных машин - 23 545 (+1) ед.
- артиллерийских систем - 34 340 (+19) ед.
- РСЗО - 1 538 (+0) ед.
- средства ПВО - 1 239 (+0) ед.
- самолетов - 428 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 79 368 (+440) ед.
- крылатые ракеты - 3 926 (+8) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 66 880 (+85) ед.
- специальная техника - 3 993 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Что предшествовало?
По данным президента Владимира Зеленского, в октябре более 25 тыс. россиян - "двухсотые". Это только благодаря ударам наших БПЛА. Также сообщалось, что РФ потеряла 346 тыс. военных с начала года. Столько же, сколько и мобилизовала.
