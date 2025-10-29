Ликвидирован подполковник ОМОН Мазжерин, причастный к военным преступлениям в Киевской области, - ГУР. ВИДЕО

На территории Кемеровской области РФ ликвидирован подполковник российского ОМОНа Вениамин Мазжерин, причастный к военным преступлениям во время оккупации Киевщины российскими войсками.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

Как проводилась операция?

Автомобиль с Мазжериным за рулем взорвался 25 октября.

Ранее разведка установила слежку за подполковником и спланировала операцию по его ликвидации.

Что известно о Мазжерине?

Подполковник полиции Мазжерин, 1980 г.р., проходил службу в спецподразделении ОМОН "Оберег" управления Росгвардии по Кемеровской области.

Известно, что "Оберег" - одно из многих подразделений Росгвардии, причастных к военным преступлениям и геноциду украинского народа на Киевщине в феврале-марте 2022 года.

Еще в апреле 2022 года разведка поименно идентифицировала военных преступников из "Оберега" и спланировала меры, направленные на справедливое наказание фигурантов списка.

