2 323 20

Ликвидирован подполковник ОМОН Мазжерин, причастный к военным преступлениям в Киевской области, - ГУР. ВИДЕО

На территории Кемеровской области РФ ликвидирован подполковник российского ОМОНа Вениамин Мазжерин, причастный к военным преступлениям во время оккупации Киевщины российскими войсками.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Как проводилась операция?

Автомобиль с Мазжериным за рулем взорвался 25 октября.

Ранее разведка установила слежку за подполковником и спланировала операцию по его ликвидации.

Что известно о Мазжерине?

Подполковник полиции Мазжерин, 1980 г.р., проходил службу в спецподразделении ОМОН "Оберег" управления Росгвардии по Кемеровской области.

Подполковника ОМОН Мазжерина ликвидировали в России

Известно, что "Оберег" - одно из многих подразделений Росгвардии, причастных к военным преступлениям и геноциду украинского народа на Киевщине в феврале-марте 2022 года.

Еще в апреле 2022 года разведка поименно идентифицировала военных преступников из "Оберега" и спланировала меры, направленные на справедливое наказание фигурантов списка.

ликвидация россия ОМОН ГУР
+7

Красиво до Кобзона ******* тварюку відправили!
29.10.2025 10:26 Ответить
+5
Жаль, що ця мерзота не помучився перед тим, як здохнути. Земля йому склобетоном.
29.10.2025 10:29 Ответить
+5
Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава ГУР!
29.10.2025 10:29 Ответить
Красиво до Кобзона ******* тварюку відправили!
29.10.2025 10:26 Ответить
Він любив слухати Кабзона по радіо в машині, але йому пощастило- йому подарували квиток у перший ряд.
29.10.2025 10:36 Ответить
Навіщо звітувати про це?
29.10.2025 10:28 Ответить
для того, щоб кати знали, що рано чи пізно їх настигне кара.
29.10.2025 10:31 Ответить
Обов'язково потрібно звітувати, щоб кацапи причетні до злочинів на території України знали, що кара настигне їх рано чи пізно, а нам українцям втіха, що кара таки настигла нелюда.
29.10.2025 10:32 Ответить
Жаль, що ця мерзота не помучився перед тим, як здохнути. Земля йому склобетоном.
29.10.2025 10:29 Ответить
Схоже катапультувався.
29.10.2025 10:47 Ответить
+++++ Люто плюсую. А іще краще щоб овочем декілька місяців родичів та сослуживцев порадував.
29.10.2025 10:49 Ответить
Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава ГУР!
29.10.2025 10:29 Ответить
Чудово ..дякую виконавцям...Але не потрібно про це 3.14дити...
29.10.2025 10:31 Ответить
Догоним кожного...
29.10.2025 10:32 Ответить
Машинка ж не на ходу підірвалась! Немовби поставили у відведення місце. Придивіться
29.10.2025 10:34 Ответить
У пеклі чергове поповнення...
29.10.2025 10:36 Ответить
Єта вам не "сава", кляті ординці! Це Хижак - Бойовий ПУГАЧ України!!!
29.10.2025 10:36 Ответить
Оберег не вберег!
29.10.2025 10:42 Ответить
Добре, але мало...
29.10.2025 10:47 Ответить
Жаль, що відразу до пекла...
29.10.2025 10:53 Ответить
Такі відео крутити цілодобово щоб і колаборанти з Лугандонії чесали макітри.
29.10.2025 10:54 Ответить
 
 