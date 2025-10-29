УКР
Ліквідовано підполковника ОМОНу Мазжеріна, причетного до воєнних злочинів на Київщині, - ГУР. ВIДЕО

На території Кемеровської області РФ ліквідовано підполковника російського ОМОНу Веніаміна Мазжеріна, причетного до воєнних злочинів під час окупації Київщини російськими військами.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Як проводили операцію?

Автомобіль із Мазжеріним за кермом вибухнув 25 жовтня. 

Раніше розвідки встановила стеження за підполковником та спланувала операцію з його ліквідації. 

Що відомо про Мазжеріна?

Підполковник поліції Мазжерін, 1980 р.н., проходив службу у спецпідрозділі ОМОН "Оберег" управління Росгвардії по Кемеровській області.

Підполковника ОМОНу Мазжеріна ліквідували у Росії

Відомо, що "Оберег" - один із багатьох підрозділів Росгвардії, причетних до воєнних злочинів та геноциду українського народу на Київщині у лютому-березні 2022 року.

Ще у квітні 2022 року розвідка поіменно ідентифікувала воєнних злочинців з "Оберегу" та спланувала заходи, спрямовані на справедливе покарання фігурантів списку.

для того, щоб кати знали, що рано чи пізно їх настигне кара.
29.10.2025 10:31 Відповісти
Обов'язково потрібно звітувати, щоб кацапи причетні до злочинів на території України знали, що кара настигне їх рано чи пізно, а нам українцям втіха, що кара таки настигла нелюда.
29.10.2025 10:32 Відповісти
Красиво до Кобзона ******* тварюку відправили!
29.10.2025 10:26 Відповісти
Красиво до Кобзона ******* тварюку відправили!
29.10.2025 10:26 Відповісти
Він любив слухати Кабзона по радіо в машині, але йому пощастило- йому подарували квиток у перший ряд.
29.10.2025 10:36 Відповісти
Катюзі по заслузі...
29.10.2025 11:24 Відповісти
Навіщо звітувати про це?
29.10.2025 10:28 Відповісти
для того, щоб кати знали, що рано чи пізно їх настигне кара.
29.10.2025 10:31 Відповісти
Обов'язково потрібно звітувати, щоб кацапи причетні до злочинів на території України знали, що кара настигне їх рано чи пізно, а нам українцям втіха, що кара таки настигла нелюда.
29.10.2025 10:32 Відповісти
Очикування смерті гірше за саму смерть. Бо воно не знає коли та яким самим чинов. Вибухівка в самокаті або на дорозі, молоток по бошці або ножиці кравця в пузо тощо.
29.10.2025 11:15 Відповісти
Жаль, що ця мерзота не помучився перед тим, як здохнути. Земля йому склобетоном.
29.10.2025 10:29 Відповісти
Схоже катапультувався.
29.10.2025 10:47 Відповісти
+++++ Люто плюсую. А іще краще щоб овочем декілька місяців родичів та сослуживцев порадував.
29.10.2025 10:49 Відповісти
А ще краще щоб залишився «самоваром» на радість родичам і доооовго жив
29.10.2025 11:24 Відповісти
О-о-о, да Ви естет. Підтримую, як же вони його будуть ненавидіти.
29.10.2025 11:26 Відповісти
Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава ГУР!
29.10.2025 10:29 Відповісти
Чудово ..дякую виконавцям...Але не потрібно про це 3.14дити...
29.10.2025 10:31 Відповісти
Чому ?
29.10.2025 11:25 Відповісти
Якраз навпаки, пане.
Хера би Ви купували каку-колу, якби її на кожному кроці не рекламували
29.10.2025 11:56 Відповісти
Догоним кожного...
29.10.2025 10:32 Відповісти
Машинка ж не на ходу підірвалась! Немовби поставили у відведення місце. Придивіться
29.10.2025 10:34 Відповісти
У пеклі чергове поповнення...
29.10.2025 10:36 Відповісти
Єта вам не "сава", кляті ординці! Це Хижак - Бойовий ПУГАЧ України!!!
29.10.2025 10:36 Відповісти
Оберег не вберег!
29.10.2025 10:42 Відповісти
Добре, але мало...
29.10.2025 10:47 Відповісти
Жаль, що відразу до пекла...
29.10.2025 10:53 Відповісти
Такі відео крутити цілодобово щоб і колаборанти з Лугандонії чесали макітри.
29.10.2025 10:54 Відповісти
красавцы. Твари должны трястись и не спать по ночам зная что за все их преступления против украинцев будет кара
29.10.2025 10:56 Відповісти
один такий результат коштує тисячі заочних справ та вироків. Може варто половину працівників прокуратури і судів вербувати в ГУР
29.10.2025 10:57 Відповісти
"Може варто половину працівників прокуратури і судів вербувати в ГУР..."

Як ви уявляєте процес вербування?
29.10.2025 11:32 Відповісти
Приблизно так це буде виглядати. Вибачте, що кацапською.
29.10.2025 11:54 Відповісти
уявляю як під кожен суд та прокуратуру під'їзджають буси і кожного другого тягнуть в ТЦК у співвідношенні 10 до 1 по дорозі **********
29.10.2025 12:21 Відповісти
небагато добрих новин, але ця топ
29.10.2025 11:25 Відповісти
Схоже на те що він латентним геєм був...
29.10.2025 11:27 Відповісти
Ви читаєте, шо пишете??? підар був латентним геєм? Гм.
29.10.2025 11:53 Відповісти
Ви вловили суть, підар у всіх відношеннях...
29.10.2025 12:07 Відповісти
Здорово виконано.
Наші нерозпіарені гру-шники не лише не гірші, а кращі, ніж розпіарений на весь світ "Мосад", що знайшов і ліквідував терористів, які вбили членів ізраїльської олімпійської команди у 1972 р. у Мюнхені. Знайти серед моря орків Московщини, з величезним ризиком для власної безпеки, конкретних х-уйловських душогубів, що перебувають під повним захистом людиноненависницького х-уйловського режиму, і ліквідувати їх, це не одне й теж, що знайти і стратити палестинських екстремістів, які навіть не були громадянами тих арабських країн, в яких вони переховувалися від ізраїльтян.
29.10.2025 11:36 Відповісти
звичайно, справедливіше би було підвісити його на гак і проводити протягом тижня косметичні втручання бензопилою... але і так добре. Планета подякувала. Слава Нашим.
29.10.2025 11:52 Відповісти
Рецепт: "Законослухняний громадянин" із Джерадом Батлером
29.10.2025 12:09 Відповісти
Шикарно🥰
29.10.2025 12:27 Відповісти
 
 