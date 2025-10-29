Ліквідовано підполковника ОМОНу Мазжеріна, причетного до воєнних злочинів на Київщині, - ГУР. ВIДЕО

На території Кемеровської області РФ ліквідовано підполковника російського ОМОНу Веніаміна Мазжеріна, причетного до воєнних злочинів під час окупації Київщини російськими військами.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

Як проводили операцію?

Автомобіль із Мазжеріним за кермом вибухнув 25 жовтня.

Раніше розвідки встановила стеження за підполковником та спланувала операцію з його ліквідації.

Що відомо про Мазжеріна?

Підполковник поліції Мазжерін, 1980 р.н., проходив службу у спецпідрозділі ОМОН "Оберег" управління Росгвардії по Кемеровській області.

Відомо, що "Оберег" - один із багатьох підрозділів Росгвардії, причетних до воєнних злочинів та геноциду українського народу на Київщині у лютому-березні 2022 року.

Ще у квітні 2022 року розвідка поіменно ідентифікувала воєнних злочинців з "Оберегу" та спланувала заходи, спрямовані на справедливе покарання фігурантів списку.

