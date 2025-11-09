Более 70 вражеских атак отбито на Покровском направлении, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 8 ноября 2025 года, на фронте было зафиксировано 196 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 54 авиационных удара, применил 41 ракету и сбросил 126 управляемых бомб. Кроме этого, было задействовано для поражения 5276 дронов-камикадзе и осуществлено 4697 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых более ста – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Николаевка, Константиновка Донецкой области; Великомихайловка, Радостное Днепропетровской области; Сладкое, Зализнычное, Софиевка, Орехово Запорожской области.

Удары по врагу

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава противника.

Генштаб напоминает, что потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 970 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, боевую бронированную машину, 19 артиллерийских систем, 440 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 8 ракет и 85 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 11 боевых столкновений. Противник нанес 11 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 23 управляемые авиабомбы и осуществил 169 обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошло 19 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково, Тихого и в сторону населенных пунктов Двуречанское и Колодезное.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении враг атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Заречное, Дерилово и в сторону населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении противник 15 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки и Федоровки.

Также отмечается, что на Краматорском направлении наши воины отбили вражеское наступление в районе Зализнянского.

На Константиновском направлении враг осуществил девять атак вблизи Яблоновки, Щербиновки и в сторону Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 73 атаки агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Проминь, Лысовка, Покровск, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Орехово и Филия", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

По данным Генштаба, на Александровском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Орестополь, Сосновка, Вороное, Новониколаевка, Приволье и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении произошло десять боестолкновений в районах населенных пунктов Успеновка и Новоуспеновское.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло два боестолкновения – оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Плавней.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну атаку захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

