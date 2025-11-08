Оккупанты используют дно Каховского водохранилища, чтобы обойти позиции ВСУ, - Силы обороны юга

Войска РФ пытаются по дну бывшего Каховского водохранилища обойти позиции украинских военных в населенных пунктах Плавни и Приморское в Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

В частности, он отметил, что сейчас дно водохранилища фактически превратилось в большой луг, поросший густой растительностью, чем пытаются воспользоваться российские военные.

"Противник пытается по этой буйной растительности, по дну бывшего Каховского водохранилища обойти наши позиции в населенных пунктах Плавни, Приморское, зайти нам с запада в фланг. Однако мы вычисляем их и уничтожаем", - рассказал спикер.

Серая зона

Он напомнил, что бойцы ГУР Минобороны Украины недавно провели зачистку вблизи островов Большие Кучугуры, расположенных в пределах бывшего водохранилища. Именно там противник также пытался продвинуться мимо позиций украинских войск.

Волошин подчеркнул, что эту зону "держат под особым контролем".

Также он рассказал, что несколько населенных пунктов на востоке Запорожской области, в частности Успеновка и Новониколаевка, сейчас находятся в так называемой серой зоне.

Подрыв Каховской ГЭС

Утром 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС. Вследствие подрыва полностью разрушен машинный зал, станция не подлежит восстановлению. Подрыв привел к подтоплениям ряда населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях, в частности на оккупированных территориях.

Вследствие подрыва оккупантами Каховской ГЭС пострадало более 62 тыс. га леса Херсонщины.

По данным МВД, вследствие разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек.

Количество погибших людей от подрыва дамбы на оккупированных территориях неизвестно.