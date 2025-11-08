Окупанти використовують дно Каховського водосховища, щоб обійти позиції ЗСУ, - Сили оборони Півдня

Війська РФ намагаються по дну колишнього Каховського водосховища обійти позиції українських військових у населених пунктах Плавні й Приморське в Запорізькій області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Так, він зазначив, що нині дно водосховища фактично перетворилося на велику луку, порослу густою рослинністю, чим намагаються скористатися російські військові.

"Противник намагається по цій буйній рослинності, по дну колишнього Каховського водосховища обійти наші позиції в населених пунктах Плавні, Приморське, зайти нам із заходу у фланг. Проте ми вираховуємо їх і знищуємо", - розповів речник.

Сіра зона

Він нагадав, що бійці ГУР Міноборони України нещодавно провели зачистку поблизу островів Великі Кучугури, розташованих у межах колишнього водосховища. Саме там противник також намагався просунутися повз позиції українських військ.

Волошин наголосив, що цю зону "тримають під особливим контролем".

Також він розповів, що кілька населених пунктів на сході Запорізької області, зокрема Успенівка та Новомиколаївка, нині перебувають у так званій сірій зоні.

Підрив Каховської ГЕС

Вранці 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню. Підрив призвів до підтоплень низки населених пунктів у Миколаївській та Херсонській областях, зокрема на окупованих територіях.

Унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС постраждало понад 62 тис. га лісу Херсонщини.

За даними МВС, унаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина.

Кількість загиблих людей від підриву дамби на окупованих територіях невідома.