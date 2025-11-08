УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5795 відвідувачів онлайн
Новини Підрив Каховської ГЕС
7 122 23

Окупанти використовують дно Каховського водосховища, щоб обійти позиції ЗСУ, - Сили оборони Півдня

Каховська ГЕС

Війська РФ намагаються по дну колишнього Каховського водосховища обійти позиції українських військових у населених пунктах Плавні й Приморське в Запорізькій області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Так, він зазначив, що нині дно водосховища фактично перетворилося на велику луку, порослу густою рослинністю, чим намагаються скористатися російські військові.

"Противник намагається по цій буйній рослинності, по дну колишнього Каховського водосховища обійти наші позиції в населених пунктах Плавні, Приморське, зайти нам із заходу у фланг. Проте ми вираховуємо їх і знищуємо", - розповів речник.

Також читайте: РФ знищує населені пункти біля Каховської греблі, щоб створити плацдарм, - Сили оборони півдня

Сіра зона

Він нагадав, що бійці ГУР Міноборони України нещодавно провели зачистку поблизу островів Великі Кучугури, розташованих у межах колишнього водосховища. Саме там противник також намагався просунутися повз позиції українських військ.

Волошин наголосив, що цю зону "тримають під особливим контролем".

Також він розповів, що кілька населених пунктів на сході Запорізької області, зокрема Успенівка та Новомиколаївка, нині перебувають у так званій сірій зоні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командував підривом Каховської ГЕС: заочно повідомлено про підозру генералу РФ Омельяновичу, - СБУ. ФОТО

Підрив Каховської ГЕС

Вранці 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню. Підрив призвів до підтоплень низки населених пунктів у Миколаївській та Херсонській областях, зокрема на окупованих територіях.

Унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС постраждало понад 62 тис. га лісу Херсонщини.

За даними МВС, унаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина.

Кількість загиблих людей від підриву дамби на окупованих територіях невідома.

Автор: 

Запорізька область (4898) бойові дії (5849) Каховська ГЕС (575) Сили оборони півдня (586) Василівський район (164) Плавні (9) Приморське (39)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
А наші генерали,виходить,нінащо нездатні
показати весь коментар
08.11.2025 22:29 Відповісти
+17
Кацапня постійно щось використовує. А що використовують наші геніальні стратеги?
показати весь коментар
08.11.2025 22:48 Відповісти
+7
Бзднули в повітря!Треба самим крутитись а не базікати!
показати весь коментар
08.11.2025 22:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А наші генерали,виходить,нінащо нездатні
показати весь коментар
08.11.2025 22:29 Відповісти
А чому ти вирішив тут гєрасімову жалітися на своїх хєнєралів?
показати весь коментар
09.11.2025 00:09 Відповісти
А "генерали" повинні мінувать узбережжя? Особисто?
показати весь коментар
09.11.2025 00:45 Відповісти
Бзднули в повітря!Треба самим крутитись а не базікати!
показати весь коментар
08.11.2025 22:37 Відповісти
Кацапня постійно щось використовує. А що використовують наші геніальні стратеги?
показати весь коментар
08.11.2025 22:48 Відповісти
Тебе із собаками шукають, щоб ти підказку дав із дивану.
показати весь коментар
09.11.2025 00:10 Відповісти
Ти ще не здохло?
показати весь коментар
09.11.2025 08:47 Відповісти
Сміялися з лаптілаудінова(((
показати весь коментар
08.11.2025 23:10 Відповісти
Вони використовують чергове дно, а скоро може і проб'ють його.
показати весь коментар
08.11.2025 23:11 Відповісти
Це вже дно, чи ні? А Буданов не хоче туди відправити два відділення спецназу, як не відправляв першим в тил до орків по трубах в Авдосі, Суджі, Куп'янську? Чекав коли вони йому відправлять.
показати весь коментар
08.11.2025 23:44 Відповісти
Потім скажуть: по дну обійшли, падлюки! Яка рослинність у листопаді?
показати весь коментар
08.11.2025 23:46 Відповісти
Жовта.
показати весь коментар
09.11.2025 01:14 Відповісти
Так показують кругом що там непрохідні джунглі виросли
показати весь коментар
09.11.2025 07:13 Відповісти
Непрохідні для кого? Для орлів Буданова? Так в нього в іншому місці непрохідність. Та нетримання.
показати весь коментар
09.11.2025 08:15 Відповісти
BBC
Осетри повернулись, виросли тополі й верби: що зараз на дні Каховського моря.

Каховське водосховище створили й остаточно заповнили водою у 1958 році. Воно мало площу у понад 2 тис. кв км і містило понад 18 км куб. води.

Внаслідок підриву дамби 6 червня 2023 року величезні маси води ринули вниз по течії Дніпра, затоплюючи все на своєму шляху.

Через два роки після катастрофи на дні колишнього водосховища утворилися озера і болота, вийшли з-під води піски і мул, росте молодий ліс, і співвідношення між цими екосистемами, каже вчена Анна Куземко, постійно змінюється.

За оцінками вчених з експедицій, якщо восени 2023 року водойми займали 13-15% територій колишнього моря, то навесні 2024 це вже було понад 30% територій.
показати весь коментар
08.11.2025 23:51 Відповісти
Експедиція вчених на територію колишнього Каховського водосховища, травень 2025 року.
показати весь коментар
08.11.2025 23:52 Відповісти
Коли експедиція вчених вперше виїхала до водосховища через три тижні після катастрофи, то побачили там сіянці верби висотою менше сантиметра.

За кілька місяців, у жовтні 2023 року, верби вже сягнули у висоту до 3 метрів. Під час експедиції у 2024 році висота дерев була в середньому 4,7 м.

У 2025 році зафіксували верби й тополі висотою до 7 метрів.
показати весь коментар
08.11.2025 23:54 Відповісти
Територію пониззя Дніпра, яку у 50-х роках затопили для будівництва Каховської ГЕС, історично називають Великим Лугом.

За оцінками вчених, через два роки після катастрофи природа поступово відновлюється, Великий Луг повертається у новому вигляді.

"Великий Луг, про який всі говорять, це насправді не луки, а великий заплавний ліс. Такі великі вербово-тополеві ліси існували там до будівництва Каховської ГЕС, а ще там росли вільхи і дуби. Були луки, пасовища, сіножаті", - зазначає Анна Куземко.
показати весь коментар
09.11.2025 04:29 Відповісти
Российское командование все использует что бы их траты были не зря то б то захват территории . Чем наше командование занимается, как переломить войну
показати весь коментар
09.11.2025 04:14 Відповісти
Альтернативы наступления на Мелитополь нет. Там ждут Украину. И с 2022 года не разу не попробывать туда вернуться - это жесть какая-то!
показати весь коментар
09.11.2025 06:57 Відповісти
Зате у гандонів на ******** від піськограя великий луг......суки кінчені....
показати весь коментар
09.11.2025 04:35 Відповісти
 
 