РФ знищує населені пункти біля Каховської греблі, щоб створити плацдарм, - Сили оборони півдня

Протягом останніх тижнів російські війська щодня б'ють по населених пунктах поблизу колишньої Каховської греблі.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом останніх півтора-двох тижнів противник щодня завдає масованих авіаційних ударів по населених пунктах, що розташовані поблизу колишньої Каховської греблі, застосовуючи велику кількість авіаційних некерованих ракет. Це такі населені пункти, як Одрадокам'янка, Козацьке. Щодня там 60-80 некерованих авіаційних ракет застосовується. Сьогодні, наприклад, він вдарив по Львовому (село у Херсонській області. - Ред.) 20 ракетами, застосовуючи бойові гелікоптери російської армійської авіації, по населеному пункту Бургунка (випустив) 60 некерованих авіаційних ракет", - розповів він.

Також напередодні росіяни били по Одрадокам'янці та по Антонівському автомобільному мосту.

Читайте також: РФ перекидає десантників на Оріхівський і Гуляйпільський напрямки, - Сили оборони

"З військової точки зору некеровані авіаційні ракети - це такий вид озброєння, що в більшості випадків застосовують по площах. Тобто вони намагаються ці населені пункти фактично знести з лиця землі та зробити там плацдарм, аби Сили оборони не мали можливості утримувати оборону, саме на цій невеличкій ділянці лінії бойового зіткнення - біля Каховки", - пояснив речник.

Також окупанти застосовують 20-40 КАБів на добу поблизу Білогір'я, що на Гуляйпільському напрямку.

"Хоч ворог там не проводить активних штурмових дій, але там він теж готує собі плацдарми", - пояснив речник.

Читайте: Армія РФ намагається взяти під контроль острівну зону в дельті Дніпра, - Сили оборони