РФ перекидає десантників на Оріхівський і Гуляйпільський напрямки, - Сили оборони

Окупанти перекидають десантні війська на Запорізький напрямок. Наразі фіксується активне переміщення додаткових сил та техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"За даними розвідки, противник перекидає ще певні сили і засоби на Запорізькі напрямки: Оріхівський і Гуляйпільський", - поінформував він.

За словами Волошина, є інформація про перекидання штатної техніки ворожих Повітрянодесантних військ (ПДВ).