УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10184 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на півдні
772 1

РФ перекидає десантників на Оріхівський і Гуляйпільський напрямки, - Сили оборони

Як РФ вербує іноземних найманців

Окупанти перекидають десантні війська на Запорізький напрямок. Наразі фіксується активне переміщення додаткових сил та техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"За даними розвідки, противник перекидає ще певні сили і засоби на Запорізькі напрямки: Оріхівський і Гуляйпільський", - поінформував він.

Також читайте: Ворог відновив механізовані штурми біля Малої Токмачки та Новоданилівки. Знищено ворожий "Бук" на Півдні, - Сили оборони

За словами Волошина, є інформація про перекидання штатної техніки ворожих Повітрянодесантних військ (ПДВ).

Автор: 

армія рф (18423) Запорізька область (3935) Сили оборони півдня (442)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
it Wlad West Видання зауважило, що Україна відвела підрозділи з найскладніших ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр. Джерело: https://censor.net/ua/n3504859

- ...а тем временем сдают медленно, но уверенно территорию Украины на востоке, потом то же будет в Запорожской и Херсонской областях.Уря - уря даешь курск!
15.08.2024 14:18 Відповісти Видалити.
показати весь коментар
11.08.2025 14:47 Відповісти
 
 