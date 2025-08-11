РФ перекидає десантників на Оріхівський і Гуляйпільський напрямки, - Сили оборони
Окупанти перекидають десантні війська на Запорізький напрямок. Наразі фіксується активне переміщення додаткових сил та техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
"За даними розвідки, противник перекидає ще певні сили і засоби на Запорізькі напрямки: Оріхівський і Гуляйпільський", - поінформував він.
За словами Волошина, є інформація про перекидання штатної техніки ворожих Повітрянодесантних військ (ПДВ).
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- ...а тем временем сдают медленно, но уверенно территорию Украины на востоке, потом то же будет в Запорожской и Херсонской областях.Уря - уря даешь курск!
15.08.2024 14:18 Відповісти Видалити.