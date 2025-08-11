РФ перебрасывает десантников на Ореховское и Гуляйпольское направления, - Силы обороны

Оккупанты перебрасывают десантные войска на Запорожское направление. Сейчас фиксируется активное перемещение дополнительных сил и техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укрінформ сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"По данным разведки, противник перебрасывает еще определенные силы и средства на Запорожские направления: Ореховское и Гуляйпольское", - проинформировал он.

По словам Волошина, есть информация о переброске штатной техники вражеских Воздушно-десантных войск (ВДВ).