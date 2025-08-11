Враг возобновил механизированные штурмы возле Малой Токмачки и Новоданиловки. Уничтожен вражеский "Бук" на юге, - Силы обороны

Войска РФ снова начали использовать бронированную технику и мотоциклы во время проведения штурмовых действий на Юге. В частности, такие случаи фиксируются возле Малой Токмачки и Новоданиловки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укрінформу заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Прошедшие сутки на южном направлении были довольно напряженными, потому что противник попытался возобновить штурмы механизированными колоннами с применением танков и бронетехники, а также возобновил штурмы с применением мотоциклов", - отметил он.

По словам Волошина, вражеский штурм с применением бронетехники был осуществлен в направлении населенного пункта Малая Токмачка.

"Привлекались танк, БМП, другие бронемашины, четыре багги и мотоциклы, а также несколько десятков личного состава. Силы обороны Украины успешно отбили эту атаку, уничтожив танк, повредили боевые машины, уничтожили четыре багги и мотоцикл, более 30 человек среди живой силы противника", - рассказал спикер.

Кроме того, на юге Силы обороны уничтожили ракетный комплекс "Бук".

В то же время Волошин сообщил, что российские оккупанты в составе около 40 человек вчера вечером примерно в 20:20 с трех направлений тремя мотоциклетными группами пытались атаковать позиции Сил обороны в направлении Новоданиловки.

"На юге где-то около нескольких недель противник не применял бронетехнику, очень изредка применял мотоциклы, а это вчера и сегодня он применяет и бронетехнику, и мотоциклы и багги, в частности в направлении Малой Токмачки и Новоданиловки. Кроме того, в Малой Токмачке противник применял бронетехнику еще и под прикрытием штурмовой авиации", - подчеркнул Волошин.

Также спикер добавил, что уже сегодня противник снова проводит штурмы с применением мотоциклов на населенный пункт Новоандреевка.

"Противник на 36% увеличил количество штурмовых действий", - подытожил он.