Ворог відновив механізовані штурми біля Малої Токмачки та Новоданилівки. Знищено ворожий "Бук" на Півдні, - Сили оборони

Війська РФ знову почали використовувати броньовану техніку та мотоцикли під час проведення штурмових дій на Півдні. Зокрема, такі випадки фіксуються біля Малої Токмачки та Новоданилівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Минула доба на південному напрямку була доволі напружена, тому що противник спробував відновити штурми механізованими колонами із застосуванням танків і бронетехніки, а також відновив штурми із застосуванням мотоциклів", - зазначив він.

За словами Волошина, ворожий штурм із застосуванням бронетехніки був здійснений у напрямку населеного пункту Мала Токмачка.

"Залучались танк, БМП, інші бронемашини, чотири баггі і мотоцикли, а також декілька десятків особового складу. Сили оборони України успішно відбили цю атаку, знищивши танк, пошкодили бойові машини, знищили чотири баггі і мотоцикл, більше 30 осіб серед живої сили противника", - розповів речник.

Крім того, на півдні Сили оборони знищили ракетний комплекс "Бук".

Водночас Волошин поінформував, що російські окупанти у складі близько 40 осіб вчора ввечері приблизно о 20:20 з трьох напрямків трьома мотоциклетними групами намагалися атакувати позиції Сил оборони у напрямку Новоданилівки.

"На півдні десь близько декілька тижнів противник не застосовував бронетехніку, дуже зрідка застосовував мотоцикли, а це вчора і сьогодні він застосовує і бронетехніку, і мотоцикли і баггі, зокрема в напрямку Малої Токмачки і Новоданилівки. Крім того, у Малій Токмачці противник застосовував бронетехніку ще й під прикриттям штурмової авіації", - наголосив Волошин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ намагаються відновити положення та взяти під контроль Кам’янське, - Сили оборони

Також речник додав, що вже сьогодні противник знову проводить штурми із застосуванням мотоциклів на населений пункт Новоандріївка.

"Противник на 36% збільшив кількість штурмових дій", - підсумував він.