УКР
ЗСУ намагаються відновити положення та взяти під контроль Кам’янське, - Сили оборони

дорога,область,запорізька,кам’янське

Наразі наші військові утримують позиції біля Кам'янського Запорізької області. Проводяться активні ударно-пошукові дії, щоб відкинути ворога.

Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кам'янське - це доволі важливий населений пункт... Наші позиції там залишались і залишаються, і зараз Сили оборони України проводять ударно-пошукові дії для того, щоб відкинути ворога з тих позицій, з яких нам довелося відійти, і відновити положення, знову взяти під контроль цей населений пункт", - зазначив Волошин.

Він також додав, що російські загарбники несуть значні втрати.

Також читайте: Росіяни не можуть закріпитися в Кам’янському, ЗСУ утримують північну та північно-східну околиці міста, - Сили оборони півдня

Раніше в Запорізькій ОВА заявили, що Росія намагається захопити Кам’янське. У Силах оборони стверджували, що ЗСУ намагаються повернути втрачені позиції у Кам’янському.

Запорізька область (3933) Сили оборони півдня (440) Василівський район (95) Кам’янське (20)


Тішить,що наші новини як завжди запізнілі,і можливо Кам'янське вже взяли під контроль.
10.08.2025 12:57 Відповісти
Хто взяв?
10.08.2025 12:59 Відповісти
ЗСУ.
10.08.2025 13:22 Відповісти
Кому треба , той і взяв
б
10.08.2025 14:10 Відповісти
На карті діпстейту воно вже окуповане з 31-го липня.
10.08.2025 13:17 Відповісти
Потрібно відбити - бо почнуть по Запоріжжю з арти шмаляти
10.08.2025 13:19 Відповісти
 
 