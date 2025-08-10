ЗСУ намагаються відновити положення та взяти під контроль Кам’янське, - Сили оборони

Наразі наші військові утримують позиції біля Кам'янського Запорізької області. Проводяться активні ударно-пошукові дії, щоб відкинути ворога.

Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кам'янське - це доволі важливий населений пункт... Наші позиції там залишались і залишаються, і зараз Сили оборони України проводять ударно-пошукові дії для того, щоб відкинути ворога з тих позицій, з яких нам довелося відійти, і відновити положення, знову взяти під контроль цей населений пункт", - зазначив Волошин.

Він також додав, що російські загарбники несуть значні втрати.

Раніше в Запорізькій ОВА заявили, що Росія намагається захопити Кам’янське. У Силах оборони стверджували, що ЗСУ намагаються повернути втрачені позиції у Кам’янському.