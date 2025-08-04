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Новини Бойові дії на півдні
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Росія намагається захопити Кам’янське, - Запорізька ОВА

дорога,область,запорізька,кам’янське

Російські війська намагаються встановити контроль над селищем Кам’янське у Запорізькій області, активно перекидаючи туди нові підготовлені підрозділи.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, повідомлення російської сторони про захоплення населеного пункту не відповідають дійсності - Кам’янське досі утримують підрозділи Збройних Сил України.

"На території селища знаходяться підрозділи українських Збройних Сил. Там щодня є боєзіткнення, є ворожі втрати. Наші військові роблять усе, щоб витіснити ворога з селища. З іншого боку, це вкрай складно, бо ворог перекидає туди нові підготовлені підрозділи різного гатунку", - зазначив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони півдня спростували інформацію про захоплення Кам’янського на Запоріжжі

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захоплення (222) Запорізька область (3909) Василівський район (88) Кам’янське (18)


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чого брехати? Якщо Камянське пару тижнів як залишили. І бої вже були в степногірську, а це наступний населений пункт. Вся проблема у відсутності фпв дронів та бпла, арти. Підрозділ тро що там стоїть голий та босий. І без ротації вже рік був.
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04.08.2025 13:58 Відповісти
Бо почавши брехати раз, без брехні вже не можуть
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04.08.2025 13:59 Відповісти
Была информация,что из Степногорска лрков fpv дронами выжгли
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04.08.2025 14:02 Відповісти
Зараз Бідоносець все візьме під свой контроль...
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04.08.2025 14:05 Відповісти
Мене тривожить, коли кажуть , що досі під контролем! Дивина, Запорізька область не гориста, мало посадок і важко пересуватись окупантам, а виявляється, що наша влада тільки піарилась і нічого не робила для захисту.
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04.08.2025 14:14 Відповісти
 
 