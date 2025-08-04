Росія намагається захопити Кам’янське, - Запорізька ОВА
Російські війська намагаються встановити контроль над селищем Кам’янське у Запорізькій області, активно перекидаючи туди нові підготовлені підрозділи.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, повідомлення російської сторони про захоплення населеного пункту не відповідають дійсності - Кам’янське досі утримують підрозділи Збройних Сил України.
"На території селища знаходяться підрозділи українських Збройних Сил. Там щодня є боєзіткнення, є ворожі втрати. Наші військові роблять усе, щоб витіснити ворога з селища. З іншого боку, це вкрай складно, бо ворог перекидає туди нові підготовлені підрозділи різного гатунку", - зазначив Федоров.
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