Росія намагається захопити Кам’янське, - Запорізька ОВА

Російські війська намагаються встановити контроль над селищем Кам’янське у Запорізькій області, активно перекидаючи туди нові підготовлені підрозділи.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, повідомлення російської сторони про захоплення населеного пункту не відповідають дійсності - Кам’янське досі утримують підрозділи Збройних Сил України.

"На території селища знаходяться підрозділи українських Збройних Сил. Там щодня є боєзіткнення, є ворожі втрати. Наші військові роблять усе, щоб витіснити ворога з селища. З іншого боку, це вкрай складно, бо ворог перекидає туди нові підготовлені підрозділи різного гатунку", - зазначив Федоров.

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