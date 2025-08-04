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Новости Боевые действия на юге
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Россия пытается захватить Каменское, - Запорожская ОГА

дорога,область,запорожская,каменское

Российские войска пытаются установить контроль над поселком Каменское в Запорожской области, активно перебрасывая туда новые подготовленные подразделения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сообщения российской стороны о захвате населенного пункта не соответствуют действительности - Каменское до сих пор удерживают подразделения Вооруженных Сил Украины.

"На территории поселка находятся подразделения украинских Вооруженных Сил. Там ежедневно есть боестолкновения, есть вражеские потери. Наши военные делают все, чтобы вытеснить врага из поселка. С другой стороны, это крайне сложно, потому что враг перебрасывает туда новые подготовленные подразделения разного сорта", - отметил Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны юга опровергли информацию о захвате Каменского на Запорожье

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захват (789) Запорожская область (3376) Васильевский район (87) Каменское (18)


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чого брехати? Якщо Камянське пару тижнів як залишили. І бої вже були в степногірську, а це наступний населений пункт. Вся проблема у відсутності фпв дронів та бпла, арти. Підрозділ тро що там стоїть голий та босий. І без ротації вже рік був.
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04.08.2025 13:58 Ответить
Бо почавши брехати раз, без брехні вже не можуть
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04.08.2025 13:59 Ответить
Была информация,что из Степногорска лрков fpv дронами выжгли
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04.08.2025 14:02 Ответить
начало Степногорска это около 15 высотных зданий. Орки кабами их не смогли сложить
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04.08.2025 14:37 Ответить
около трех недель назад оруи прошли посадкой три километра и зашли группой в Степногорск, выбила их пехота ТРО. Некоторые скрылись в зданиях. Спрятаться там есть , где множество квартир пустующих.
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04.08.2025 14:39 Ответить
Зараз Бідоносець все візьме під свой контроль...
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04.08.2025 14:05 Ответить
Мене тривожить, коли кажуть , що досі під контролем! Дивина, Запорізька область не гориста, мало посадок і важко пересуватись окупантам, а виявляється, що наша влада тільки піарилась і нічого не робила для захисту.
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04.08.2025 14:14 Ответить
З 31-го липня на карті DeepState воно повністю окуповане. Але ж Генштаб як завжди до останнього буде триматись за останній сортир крайньої хати, щоб заявляти про вороже ІПСО і все під контролем.

Брехня нас всіх погубить!
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04.08.2025 14:43 Ответить
Гаразд брехати про Кам'янка, Степногірск тримайте!!!
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04.08.2025 14:56 Ответить
 
 