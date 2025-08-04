Россия пытается захватить Каменское, - Запорожская ОГА

Российские войска пытаются установить контроль над поселком Каменское в Запорожской области, активно перебрасывая туда новые подготовленные подразделения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сообщения российской стороны о захвате населенного пункта не соответствуют действительности - Каменское до сих пор удерживают подразделения Вооруженных Сил Украины.

"На территории поселка находятся подразделения украинских Вооруженных Сил. Там ежедневно есть боестолкновения, есть вражеские потери. Наши военные делают все, чтобы вытеснить врага из поселка. С другой стороны, это крайне сложно, потому что враг перебрасывает туда новые подготовленные подразделения разного сорта", - отметил Федоров.

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