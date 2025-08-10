РУС
Новости Боевые действия на юге
ВСУ пытаются восстановить положение и взять под контроль Каменское, - Силы обороны

В данное время наши военные удерживают позиции возле Каменского Запорожской области. Проводятся активные ударно-поисковые действия, чтобы отбросить врага.

Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Каменское - это довольно важный населенный пункт... Наши позиции там оставались и остаются, и сейчас Силы обороны Украины проводят ударно-поисковые действия для того, чтобы отбросить врага с тех позиций, с которых нам пришлось отойти, и восстановить положение, снова взять под контроль этот населенный пункт", - отметил Волошин.

Он также добавил, что российские захватчики несут значительные потери.

Также читайте: Россияне не могут закрепиться в Каменском, ВСУ удерживают северную и северо-восточную окраины города, - Силы обороны юга

Ранее в Запорожской ОГА заявили, что Россия пытается захватить Каменское. В Силах обороны утверждали, что ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Каменском.

Автор: 

Запорожская область (3399) Силы обороны юга (415) Васильевский район (94) Каменское (20)


Тішить,що наші новини як завжди запізнілі,і можливо Кам'янське вже взяли під контроль.
10.08.2025 12:57 Ответить
Хто взяв?
10.08.2025 12:59 Ответить
ЗСУ.
10.08.2025 13:22 Ответить
На карті діпстейту воно вже окуповане з 31-го липня.
10.08.2025 13:17 Ответить
Потрібно відбити - бо почнуть по Запоріжжю з арти шмаляти
10.08.2025 13:19 Ответить
 
 