ВСУ пытаются восстановить положение и взять под контроль Каменское, - Силы обороны

В данное время наши военные удерживают позиции возле Каменского Запорожской области. Проводятся активные ударно-поисковые действия, чтобы отбросить врага.

Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Каменское - это довольно важный населенный пункт... Наши позиции там оставались и остаются, и сейчас Силы обороны Украины проводят ударно-поисковые действия для того, чтобы отбросить врага с тех позиций, с которых нам пришлось отойти, и восстановить положение, снова взять под контроль этот населенный пункт", - отметил Волошин.

Он также добавил, что российские захватчики несут значительные потери.

Ранее в Запорожской ОГА заявили, что Россия пытается захватить Каменское. В Силах обороны утверждали, что ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Каменском.