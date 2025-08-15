Армія РФ намагається взяти під контроль острівну зону в дельті Дніпра, - Сили оборони

На півдні України ворог не припиняє спроб витіснити українських захисників з утримуваних позицій, продовжує тероризувати прифронтові населені пункти артилерійськими ударами, скидами з БпЛА та атаками FPV-дронів.

Бойові дії

Минулої доби на Придніпровському напрямку наші воїни відбили шість наступальних дій ворога. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте обстрілював українські позиції з різних видів артилерійського озброєння та атакував безпілотниками.

У південній операційній зоні минулої доби противник продовжує активно застосовувати авіацію, завдавши 3 авіаудари із застосуванням 6 коригованих авіабомб та 44 некерованих авіаційних ракет. Найбільше від авіаударів потерпали Львове Херсонської та Оріхів Запорізької області.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли 620 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили більш ніж 130 скидів з БпЛА, використавши майже 170 боєприпасів.

Протягом доби противник здійснив понад 230 обстрілів позицій наших захисників та прилеглих до лінії фронту територій, застосувавши більш ніж 700 боєприпасів.

На Херсонщині 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення, з них - 1 дитина. російські військові пошкодили багатоповерхівку та 22 приватні будинки, понівечили газопроводи, господарчі споруди. Пошкоджень та руйнувань внаслідок ворожих обстрілів зазнали й інші прифронтові населені пункти.

Втрати ворога

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати становлять:

60 окупантів;

9 артилерійських систем;

32 одиниці автомобільної техніки;

5 БпЛА (Орлан, Supercam, Мерлін, Zala);

2 комплекси РЕБ;

2 мотоцикли;

2 Starlink;

2 антени зв’язку та 2 антени БпЛА;

1 генератор.

Зруйновано 36 укриттів.

