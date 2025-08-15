УКР
Новини Бойові дії на півдні
964 16

Армія РФ намагається взяти під контроль острівну зону в дельті Дніпра, - Сили оборони

Бої на півдні України

На півдні України ворог не припиняє спроб витіснити українських захисників з утримуваних позицій, продовжує тероризувати прифронтові населені пункти артилерійськими ударами, скидами з БпЛА та атаками FPV-дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

Минулої доби на Придніпровському напрямку наші воїни відбили шість наступальних дій ворога. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте обстрілював українські позиції з різних видів артилерійського озброєння та атакував безпілотниками.

У південній операційній зоні минулої доби противник продовжує активно застосовувати авіацію, завдавши 3 авіаудари із застосуванням 6 коригованих авіабомб та 44 некерованих авіаційних ракет. Найбільше від авіаударів потерпали Львове Херсонської та Оріхів Запорізької області.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли 620 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили більш ніж 130 скидів з БпЛА, використавши майже 170 боєприпасів.

Протягом доби противник здійснив понад 230 обстрілів позицій наших захисників та прилеглих до лінії фронту територій, застосувавши більш ніж 700 боєприпасів.

На Херсонщині 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення, з них - 1 дитина. російські військові пошкодили багатоповерхівку та 22 приватні будинки, понівечили газопроводи, господарчі споруди. Пошкоджень та руйнувань внаслідок ворожих обстрілів зазнали й інші прифронтові населені пункти.

Втрати ворога

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати становлять:

  • 60 окупантів;
  • 9 артилерійських систем;
  • 32 одиниці автомобільної техніки;
  • 5 БпЛА (Орлан, Supercam, Мерлін, Zala);
  • 2 комплекси РЕБ;
  • 2 мотоцикли;
  • 2 Starlink;
  • 2 антени зв’язку та 2 антени БпЛА;
  • 1 генератор.

Зруйновано 36 укриттів.

Топ коментарі
+3
А для чого там на тих островах утримуватись?((Не простіше контролювати дальним вогнем з усього що є?(((Написали ж,що москалі тероризують дальним вогнем,то й українцям треба їх дальним вогнем тероризувати.
показати весь коментар
15.08.2025 10:25 Відповісти
+2
взагалі незрозуміло як вони на голих островах можуть втриматись ..

чи то руснявий сирок з батьками на паРаші допомагає
показати весь коментар
15.08.2025 09:50 Відповісти
+2
риторичне питання до руснявого сирка та Оманської Гниди ..

або команди не дають ..або браковані міни та снаряди ..або БК нема взагалі
показати весь коментар
15.08.2025 10:32 Відповісти
Ці острови далеко не голі. На багатьох вербовий ліс, на багатьох - дачі. Ті, що тількі з очеретом, то не острови, а клаптики землі з болотами.
показати весь коментар
15.08.2025 10:35 Відповісти
Я в Херсоні живу, і дача в мене була на одному з островів. У нас влітку ходили катера, баркаси і навіть водні таксі на острови. Це була така собі Венеція. Мені і карту дивитись не потрібно. На цих островах були бази байдарочників. Я в свій час на байдарках обходила ці острови
показати весь коментар
15.08.2025 10:43 Відповісти
ну Ви в курсі що поганому танцюристу заважає...

чомусь русня може ..а ЗСУ під командуванням русня сирка ні
показати весь коментар
15.08.2025 10:48 Відповісти
Що "русня може"? Дохнути на островах? Ну так і наші так само можуть. Тільки ми не можемо собі дозволити втрачати стільки ж людей, скільки й вони...ну і можливості по авіації у нас дещо різні.
показати весь коментар
15.08.2025 11:08 Відповісти
Може ЗСУ когось не вистачає?
показати весь коментар
15.08.2025 11:11 Відповісти
для сліпих

"продовжує тероризувати прифронтові населені пункти артилерійськими ударами, скидами з БпЛА та атаками FPV-дронів. Джерело: https://censor.net/ua/n3568753"

а знаючи зельоних гнид правий берег можуть цілком здати

забули Чонгар та окупацію Херсона ?
показати весь коментар
15.08.2025 11:20 Відповісти
Хлопці, які там служать, кажуть, що ніяка притомна десантна операція кацапів там не можлива. Настільки все там пристріляно артилерією різних калібрів, заміновано та укріплено, що навіть качка безконтрольно не прошмигне. Звичайно, кацапська тактика та оперативне мистецтво передбачають завалення їхнім 200-им стервом і проток, і головного фарватеру, але навряд чи вони знайдуть необхідну кількість орків, що греблею з їхніх трупів перегородити Дніпро.
показати весь коментар
15.08.2025 10:48 Відповісти
Так само як і наші...це квиток в один кінець що для кацапьских окупантів, що для наших морпіхів...
показати весь коментар
15.08.2025 09:58 Відповісти
Острови навпроти Херсону та сіл на правому березі. Орки обстрілюють правий берег цілодобово з артилеріїї, танків, мінометів, градів. Дайти їм вихід на острови, то будуть розстрілювати правий берег впритул.
показати весь коментар
15.08.2025 10:39 Відповісти
ну звісно під командування зельоних гнид відстрілюватись нічим

у вас на зельоній ботофермі методички паскудно написані
показати весь коментар
15.08.2025 10:40 Відповісти
Добре хоч експертів-контролерів вистачає
показати весь коментар
15.08.2025 11:12 Відповісти
 
 