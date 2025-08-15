Ворог не полишає спроб розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл. На Сіверському напрямку збільшив використання КАБів, - ОСУВ "Дніпро"

Армія РФ намагається закріпитися у населеному пункті Маяк, тривають заходи щодо ліквідації штурмових підрозділів окупантів на Добропільському напрямку. На Покровському напрямку не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Дніпро".

На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог безуспішно атакував неподалік Глибокого.

На Купʼянському напрямку усі спроби противника покращити своє тактичне положення поблизу Петропавлівки, Загризового та Купʼянська було нівельовано українськими захисниками. Російська армія не полишає спроб у намаганні розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл.

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили атаки загарбників біля Ольгівки, Рідкодуба, Середнього, Шандриголового та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Григорівки, Виїмки, Сіверська та Серебрянки. У підтримку дій штурмових підрозділів ворог збільшив застосування авіації із використанням керованих авіабомб. Лише за останні три доби кількість зросла практично в три рази, з 8 до 22 КАБів.

На Торецькому напрямку штурмові дії окупантів були спрямовані на наші позиції неподалік Щербинівки та Катеринівки. Успіху ворожі атаки не мали.

На Добропільському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи наших військ біля населених пунктів Затишок, Володимирівка, Заповідне, Русин Яр, Попів Яр, Маяк, Шахове, Веселе та Федорівка. Противник намагається закріпитися у населеному пункті Маяк, тривають заходи щодо ліквідації штурмових підрозділів окупантів.

На Покровському напрямку росіяни не полишають спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Красний Лиман, Новоекономічне, Новоукраїнка, Лисівка та Звірове. Також з метою виходу на адмінкордон Донецької області противник атакував у районі Удачного, Молодецького, Новопавлівки, Дачного та Філії. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили агресора.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Іванівки, Зірки, Толстого, Андріївки-Клевцового, Новогеоргіївки та Комишувахи. Тривають важкі бої з противником, який не рахуючись з втратами в живій силі і техніці, намагається розвинути наступ.

