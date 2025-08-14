Ворог намагається закріпитися у н.п.Маяк та зосередив зусилля на захопленні Родинського, - ОСУВ "Дніпро"

На Південно-Слобожанському напрямку наступальні дії ворога зосередилися у Вовчанську. Захисники відбили всі атаки окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку відбито спроби противника покращити тактичне положення поблизу Фіголівки та Голубівки. Ворог малими штурмовими групами продовжує спроби проникнути та закріпитися у Купʼянську. Захисники відбили усі намагання противника.

За даними ОСУВ "Дніпро", на Лиманському напрямку українські воїни дали відсіч усім атакам загарбників біля Дружелюбівки, Рідкодуба, Карпівки, Торського, Ставків та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Григорівки, Виїмки та Серебрянки.

Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії окупантів були спрямовані на наші позиції неподалік Ступочок, Плещіївки та Катеринівки. Наші захисники дали адекватну відповідь противнику, який зазнавши втрат, відступив.

Також читайте: 56 ворожих атак відбито на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТИ

"На Добропільському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи наших військ біля населених пунктів Степанівка, Володимирівка, Заповідне, Русин Яр та Федорівка. Противник намагається закріпитися у населеному пункті Маяк, тривають заходи щодо ліквідації ворога", - йдеться у повідомленні.

"На Покровському напрямку окупанти не полишають спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Білецьке, Новоекономічне, Мирноград, Промінь, Красний Лиман, Новоукраїнка та Звірове. Ворог зосередив зусилля на захопленні Родинського. За добу здійснив мінімум сім безуспішних штурмових дій. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника", - додав в ОСУВ "Дніпро".

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Толстого, Маліївки, Новогеоргіївки, Комишувахи, Запорізького та Піддубного. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог безуспішно намагається малими штурмовими групами проникнути та закріпитися у Куп’янську, - ОСУВ "Дніпро"

▪️На Гуляйпільському напрямку ворог провів безуспішну атаку на Полтавку.