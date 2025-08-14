Враг пытается закрепиться в н.п.Маяк и сосредоточил усилия на захвате Родинского, - ОСГВ "Днепр"

На Южно-Слобожанском направлении наступательные действия врага сосредоточились в Волчанске. Защитники отбили все атаки оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Днепр".

Как отмечается, на Купянском направлении отбиты попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Фиголевки и Голубовки. Враг малыми штурмовыми группами продолжает попытки проникнуть и закрепиться в Купянске. Защитники отбили все попытки противника.

По данным ОСГВ "Днепр", на Лиманском направлении украинские воины дали отпор всем атакам захватчиков у Дружелюбовки, Редкодуба, Карповки, Торского, Ставков и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки, Выемки и Серебрянки.

Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия оккупантов были направлены на наши позиции неподалеку Ступочек, Плещиевки и Катериновки. Наши защитники дали адекватный ответ противнику, который понеся потери, отступил.

"На Добропольском направлении враг безуспешно атаковал подразделения наших войск возле населенных пунктов Степановка, Владимировка, Заповедное, Русин Яр и Федоровка. Противник пытается закрепиться в населенном пункте Маяк, продолжаются меры по ликвидации врага", - говорится в сообщении.

"На Покровском направлении оккупанты не оставляют попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. Отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Белецкое, Новоэкономичное, Мирноград, Луч, Красный Лиман, Новоукраинка и Зверево. Враг сосредоточил усилия на захвате Родинского. За сутки совершил минимум семь безуспешных штурмовых действий. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника", - добавил в ОСГВ "Днепр".

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Толстого, Малиевки, Новогеоргиевки, Камышевахи, Запорожского и Поддубного. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.

▪️На Гуляйпольском направлении враг провел безуспешную атаку на Полтавку.