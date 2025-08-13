Враг безуспешно пытается малыми штурмовыми группами проникнуть и закрепиться в Купянске, - ОСГВ "Дніпро"

За минувшие сутки, 12 августа 2025 года, на Южно-Слобожанском направлении вражеская армия атаковала возле Волчанских Хуторов. Наступательные действия противника успеха не имели.

Как отмечается, на Купянском направлении нивелированы все попытки врага улучшить тактическое положение вблизи Колодязного, Нововасильевки, Голубовки и Московки. Противник безуспешно пытается малыми штурмовыми группами проникнуть и закрепиться в Купянске.

По данным ОСГВ "Дніпро", на Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков у Грековки, Шандриголово, Среднего, Колодязей, Торского, Мирного, Заречного и в Серебрянском лесничестве. Ни на одном из направлений прорыва нашей обороны не произошло.

На Сиверском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки, Выемки и Серебрянки.

Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия оккупантов были направлены на наши оборонительные позиции неподалеку Ступочек, Предтечино, Плещиевки, Александро-Калиново, Катериновки и в Торецке. Наши защитники дали адекватный ответ противнику, который понеся потери, отступил.

На Добропольском направлении враг безуспешно атаковал подразделения наших войск возле населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Заповедное, Попов Яр и Федоровка.

"На Покровском направлении российская армия не оставляет попыток и прилагает усилия с целью блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. Отмечены наступательные действия врага в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономичное, Миролюбовка, Мирноград, Проминь, Удачное, Филия и Зверево. Российская армия пытается накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, сопротивляются и уничтожают превосходящие силы противника", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Толстого, Мирного, Александрограда, Воскресенки, Малиевки, Камышевахи и Темировки. Продолжаются тяжелые бои с противником, который, не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытается развить наступление.