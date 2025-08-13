Ворог безуспішно намагається малими штурмовими групами проникнути та закріпитися у Куп’янську, - ОСУВ "Дніпро"

Минулої доби, 12 серпня 2025 року, на Південно-Слобожанському напрямку ворожа армія атакувала біля Вовчанських Хуторів. Наступальні дії противника успіху не мали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку нівельовано усі спроби ворога покращити тактичне положення поблизу Колодязного, Нововасилівки, Голубівки та Московки. Противник безуспішно намагається малими штурмовими групами проникнути та закріпитися у Купʼянську.

За даними ОСУВ "Дніпро", на Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Греківки, Шандриголового, Середнього, Колодязів, Торського, Мирного, Зарічного та у Серебрянському лісництві. На жодному з напрямків прориву нашої оборони не відбулося.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Григорівки, Виїмки та Серебрянки.

Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії окупантів були спрямовані на наші оборонні позиції неподалік Ступочок, Предтечиного, Плещіївки, Олександро-Калинового, Катеринівки та у Торецьку. Наші захисники дали адекватну відповідь противнику, який зазнавши втрат, відступив.

На Добропільському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи наших військ біля населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Попів Яр та Федорівка.

"На Покровському напрямку російська армія не полишає спроб та докладає зусиль з метою блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Відмічено наступальні дії ворога в районах населених пунктів Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Удачне, Філія та Звірове. Російська армія намагається накопичувати сили для подальших атак. Сили оборони стримують натиск, чинять опір та знищують переважаючі сили противника", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Толстого, Мирного, Олександрограда, Воскресенки, Маліївки, Комишувахи та Темирівки. Тривають важкі бої з противником, який не рахуючись з втратами в живій силі і техніці, намагається розвинути наступ.