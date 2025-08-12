ОСУВ "Дніпро" про ситуацію на фронті: Окупанти "полізли, як в останню мить". Сильний тиск на Куп’янщині, є спроби зайти на Дніпропетровщину

Наразі війська РФ активізували тиск на Куп'янському та Новопавлівському напрямках, інтенсивні атаки фіксуються біля адмінмежі Донеччини та Дніпропетровщини.

Про це в телеефірі повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Там (Куп'янськ. - Ред.) сильний тиск по всьому напрямку. Росіяни намагаються використати останній місяць літа, підтягують підкріплення і тиснуть", - поінформував Трегубов.

Водночас він додав, що аналогічна ситуація спостерігається й на Новопавлівському напрямку, зокрема поблизу адмінмежі з Дніпропетровською областю.

"Намагання туди зайти станом на зараз невдалі, але (війська РФ. - Ред.) активно намагаються та намагатимуться", - зауважив речник.

Трегубов підсумував, що наразі по всій зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" російські окупанти "полізли, як в останню мить".