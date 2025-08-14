56 вражеских атак отбито на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

В общей сложности, за минувшие сутки, 13 августа 2025 года, на фронте произошло 148 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных и 87 авиационных ударов, применив четыре ракеты и сбросив 154 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5758 обстрелов, из них 82 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4423 дрона-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Бояро-Лежачи, Беловоды Сумской области; Покровское Днепропетровской области; Успеновка, Новоандреевка, Приморское, Орехов, Красная Криница Запорожской области; Антоновка Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, склад материально-технических средств, пункт управления и радиолокационную станцию российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 990 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, три боевых бронированных машины, 29 артиллерийских системы, реактивную систему залпового огня, 191 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня и 191 единицу автомобильной техники оккупанта.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак россиян. Противник нанес 16 авиационных ударов, в целом сбросил 27 управляемых авиационных бомб и совершил 289 обстрелов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, за прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска, Каменки, Западного и Фиголевки.

На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Нововодяное, Карповка, Редкодуб, Колодязи и Торское.

На Сиверском направлении наши защитники отбили 14 штурмовых действий оккупационных войск в районах Григорьевки, Новоселовки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения. Враг атаковал в сторону Ступочек и Предтечино.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Щербиновки, Яблоневки, Русина Яра и в сторону Степановки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 56 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Новоэкономическое, Родинское, Проминь, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Новоукраинка и Дачное", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 14 попыток прорвать оборонительные рубежи наших войск в районах населенных пунктов Малиевка, Толстое, Шевченко и Александроград.

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну попытку продвинуться вперед вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении противник наступал вблизи населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили четыре попытки агрессора продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.