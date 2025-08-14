Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 067 100 человек (+990 за сутки), 11 104 танка, 31 458 артсистем, 23 130 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 067 100 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 067 100 (+990) человек,
танков - 11 104 (+5) единицы,
боевых бронированных машин - 23 130 (+3) единиц,
артиллерийских систем - 31 458 (+29) единиц,
РСЗО - 1466 (+1) единиц,
средств ПВО - 1207 (+0) единиц,
самолетов - 421 (+0) единица,
вертолетов - 340 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 51 043 (+191) единицы,
крылатых ракет - 3558 (+0) единиц,
кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 58 456 (+191) единиц,
специальной техники - 3937 (+0) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
229!! одиниць знищеної техніки та 990 чумардосів за день.
Броня по мінімуму, арта норм, логістика дуже файно.
Танки закрили чергову сотню, тяжко далась. БПЛА перевалили за 51000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 067 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.