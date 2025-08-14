Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 067 100 человек (+990 за сутки), 11 104 танка, 31 458 артсистем, 23 130 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 067 100 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 067 100 (+990) человек,

танков - 11 104 (+5) единицы,

боевых бронированных машин - 23 130 (+3) единиц,

артиллерийских систем - 31 458 (+29) единиц,

РСЗО - 1466 (+1) единиц,

средств ПВО - 1207 (+0) единиц,

самолетов - 421 (+0) единица,

вертолетов - 340 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 51 043 (+191) единицы,

крылатых ракет - 3558 (+0) единиц,

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 58 456 (+191) единиц,

специальной техники - 3937 (+0) единиц.

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.