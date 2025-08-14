Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 067 100 осіб (+990 за добу), 11 104 танки, 31 458 артсистем, 23 130 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 067 100 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 14.08.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1067100 (+990) осіб
танків - 11104 (+5) од
бойових броньованих машин - 23130 (+3) од
артилерійських систем - 31458 (+29) од
РСЗВ - 1466 (+1) од
засоби ППО - 1207 (+0) од
літаків - 421 (+0) од
гелікоптерів - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 51043 (+191)
крилаті ракети - 3558 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 58456 (+191)
спеціальна техніка - 3937 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
229!! одиниць знищеної техніки та 990 чумардосів за день.
Броня по мінімуму, арта норм, логістика дуже файно.
Танки закрили чергову сотню, тяжко далась. БПЛА перевалили за 51000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 067 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.