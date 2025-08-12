Враг пытается продвигаться, просачиваясь небольшими группами пехоты между линиями обороны Сил обороны, - ОТГ "Донецьк"

Российские захватчики пытаются прорвать оборону, используя малые пехотные подразделения для просачивания между позициями ВСУ. И хотя россияне демонстрируют определенные медийные успехи, фактически большинство таких групп уничтожается украинскими военными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Донецьк".

Враг применяет тактику незаметного проникновения малых групп глубоко в оборону, заставляя ВСУ вести бои не только на передовых позициях, но и в глубине своих рубежей. Эта стратегия истощает украинские силы и требует дополнительного комплектования личным составом

"Ситуация остается сложной и динамичной, поэтому ОТГ "Донецьк" и все Силы обороны Украины нуждаются в максимальной поддержке общества, вере в собственные силы и сплоченности. Воины работают в максимальном темпе, каждый на своем месте, ведя бои за независимость страны", - отмечают военные

