Бои на востоке Украины
Враг пытается продвигаться, просачиваясь небольшими группами пехоты между линиями обороны Сил обороны, - ОТГ "Донецьк"

сводка Генштаба

Российские захватчики пытаются прорвать оборону, используя малые пехотные подразделения для просачивания между позициями ВСУ. И хотя россияне демонстрируют определенные медийные успехи, фактически большинство таких групп уничтожается украинскими военными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Донецьк".

Враг применяет тактику незаметного проникновения малых групп глубоко в оборону, заставляя ВСУ вести бои не только на передовых позициях, но и в глубине своих рубежей. Эта стратегия истощает украинские силы и требует дополнительного комплектования личным составом

"Ситуация остается сложной и динамичной, поэтому ОТГ "Донецьк" и все Силы обороны Украины нуждаются в максимальной поддержке общества, вере в собственные силы и сплоченности. Воины работают в максимальном темпе, каждый на своем месте, ведя бои за независимость страны", - отмечают военные

+2
Я вже писав, а чому війська, якими командує сирський і єрмак не просочуються малими групами та не оточують ворога?
12.08.2025 10:22 Ответить
+2
Сьогодні слухав по радіо, що там є нормальні укрілення, але вони майже пусті. Тому й просочуються орки...
12.08.2025 10:31 Ответить
+1
Здається до цього ми мали успіхиҐ, поки керувати військом не залізли Боневтіки, єрмаки і Ставки.
12.08.2025 11:01 Ответить
показать весь комментарий
У 2023-му році вже попросочувались малими групами. Як успіхи?
показать весь комментарий
12.08.2025 10:25 Ответить
Тому що 80% особового складу цих груп - смертники.
При чому це не "так получілось", а свідомі дії.
Згадайте русню на милицях. Без зброї. Приманка для дронів, не більше того.
І йдуть, згодні з цим.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:28 Ответить
Цікаво, а згідно звітам призначених зеленою гнидою комбригів, вони теж пусті?
Чи фінансуються так, начебто бригади мають 100% штату?
показать весь комментарий
12.08.2025 10:37 Ответить
У мене зовсім інша зона відповідальності, нехай цим займаються відповідні контролюючі органи. Вони ж у нас є? У нас ці "органи" розмножуються наче кролики...
показать весь комментарий
12.08.2025 10:55 Ответить
І хоча "фактично більшість таких груп знищується", тим не менш "росіяни демонструють певні медійні успіхи" і регулярно просуваються.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:33 Ответить
От, сволота ж ця кацапня! Підлі які, і неочікувані! Постійно Сирського обманюють!
показать весь комментарий
12.08.2025 11:04 Ответить
Всього лише одна бригада орків, 132-га, мобілізована на ТОТ Донецька. Їх не шкода і їх раніше вибивали ще на підході. Тепер виявилося що в окопах, нікого нема і орки спокійно пройшли без жодного спротиву майже 15 км.

До речі там була збудована нормальна лінія оборони "Новий Донбас" яка дякуючи нашим любим ухилянтам вкупі з журнашлюхами, що влаштували дикий гон на мобілізацію, стоїть тепер порожня. Але то пусте - головне шо мамині черешні впевнені що воювать має сирський чи син порошенка з мєнтами. Ну скоро розкажете це кацапам...
показать весь комментарий
12.08.2025 11:13 Ответить
окрім пустих окопів повинні бути ще якісь засоби, можна було б повчитись ще з 23 року у кацапів, те. що в нас людей немає, стало відомо 1.5 року тому, а є ще мінні загородження, єгоза, чи як її там, різні рови та ще багато чого придумати...
показать весь комментарий
12.08.2025 11:28 Ответить
Середня щільність ЗСУ на ЛБЗ 8 бійців на кілометр. Там слони можуть "просочуватися".
показать весь комментарий
12.08.2025 11:51 Ответить
 
 