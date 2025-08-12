Ворог намагається просуватися, просочуючись малими групами піхоти між лініями оборони ЗСУ, - ОТУ "Донецьк"
Російські загарбники намагаються прорвати оборону, використовуючи малі піхотні підрозділи для просочування між позиціями ЗСУ. І хоча росіяни демонструють певні медійні успіхи, фактично більшість таких груп знищується українськими військовими.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Донецьк".
Ворог застосовує тактику непомітного проникнення малих груп глибоко в оборону, змушуючи ЗСУ вести бої не лише на передових позиціях, а й у глибині власних рубежів. Ця стратегія виснажує українські сили та вимагає додаткового комплектування особовим складом
"Ситуація залишається складною і динамічною, тому ОТУ "Донецьк" та всі Сили оборони України потребують максимальної підтримки суспільства, віри у власні сили та згуртованості. Воїни працюють у максимальному темпі, кожен на своєму місці, ведучи бої за незалежність країни", - зазначають військові
При чому це не "так получілось", а свідомі дії.
Згадайте русню на милицях. Без зброї. Приманка для дронів, не більше того.
І йдуть, згодні з цим.
Чи фінансуються так, начебто бригади мають 100% штату?
До речі там була збудована нормальна лінія оборони "Новий Донбас" яка дякуючи нашим любим ухилянтам вкупі з журнашлюхами, що влаштували дикий гон на мобілізацію, стоїть тепер порожня. Але то пусте - головне шо мамині черешні впевнені що воювать має сирський чи син порошенка з мєнтами. Ну скоро розкажете це кацапам...