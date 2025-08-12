Ворог намагається просуватися, просочуючись малими групами піхоти між лініями оборони ЗСУ, - ОТУ "Донецьк"

Російські загарбники намагаються прорвати оборону, використовуючи малі піхотні підрозділи для просочування між позиціями ЗСУ. І хоча росіяни демонструють певні медійні успіхи, фактично більшість таких груп знищується українськими військовими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Донецьк".

Ворог застосовує тактику непомітного проникнення малих груп глибоко в оборону, змушуючи ЗСУ вести бої не лише на передових позиціях, а й у глибині власних рубежів. Ця стратегія виснажує українські сили та вимагає додаткового комплектування особовим складом

"Ситуація залишається складною і динамічною, тому ОТУ "Донецьк" та всі Сили оборони України потребують максимальної підтримки суспільства, віри у власні сили та згуртованості. Воїни працюють у максимальному темпі, кожен на своєму місці, ведучи бої за незалежність країни", - зазначають військові

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тривають важкі бої на Новопавлівському напрямку, противник накопичує сили для атак під Покровськом, - ОСУВ "Дніпро"