УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11631 відвідувач онлайн
Новини Бої на сході України
572 14

Ворог намагається просуватися, просочуючись малими групами піхоти між лініями оборони ЗСУ, - ОТУ "Донецьк"

зведення Генштабу

Російські загарбники намагаються прорвати оборону, використовуючи малі піхотні підрозділи для просочування між позиціями ЗСУ. І хоча росіяни демонструють певні медійні успіхи, фактично більшість таких груп знищується українськими військовими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Донецьк".

Ворог застосовує тактику непомітного проникнення малих груп глибоко в оборону, змушуючи ЗСУ вести бої не лише на передових позиціях, а й у глибині власних рубежів. Ця стратегія виснажує українські сили та вимагає додаткового комплектування особовим складом

"Ситуація залишається складною і динамічною, тому ОТУ "Донецьк" та всі Сили оборони України потребують максимальної підтримки суспільства, віри у власні сили та згуртованості. Воїни працюють у максимальному темпі, кожен на своєму місці, ведучи бої за незалежність країни", - зазначають військові 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тривають важкі бої на Новопавлівському напрямку, противник накопичує сили для атак під Покровськом, - ОСУВ "Дніпро"

Автор: 

бойові дії (4440) війна в Україні (5682) ОТУ Донецьк (5)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Я вже писав, а чому війська, якими командує сирський і єрмак не просочуються малими групами та не оточують ворога?
показати весь коментар
12.08.2025 10:22 Відповісти
+2
Сьогодні слухав по радіо, що там є нормальні укрілення, але вони майже пусті. Тому й просочуються орки...
показати весь коментар
12.08.2025 10:31 Відповісти
+2
Здається до цього ми мали успіхиҐ, поки керувати військом не залізли Боневтіки, єрмаки і Ставки.
показати весь коментар
12.08.2025 11:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я вже писав, а чому війська, якими командує сирський і єрмак не просочуються малими групами та не оточують ворога?
показати весь коментар
12.08.2025 10:22 Відповісти
У 2023-му році вже попросочувались малими групами. Як успіхи?
показати весь коментар
12.08.2025 10:25 Відповісти
Здається до цього ми мали успіхиҐ, поки керувати військом не залізли Боневтіки, єрмаки і Ставки.
показати весь коментар
12.08.2025 11:01 Відповісти
Тому що 80% особового складу цих груп - смертники.
При чому це не "так получілось", а свідомі дії.
Згадайте русню на милицях. Без зброї. Приманка для дронів, не більше того.
І йдуть, згодні з цим.
показати весь коментар
12.08.2025 10:28 Відповісти
Сьогодні слухав по радіо, що там є нормальні укрілення, але вони майже пусті. Тому й просочуються орки...
показати весь коментар
12.08.2025 10:31 Відповісти
Цікаво, а згідно звітам призначених зеленою гнидою комбригів, вони теж пусті?
Чи фінансуються так, начебто бригади мають 100% штату?
показати весь коментар
12.08.2025 10:37 Відповісти
У мене зовсім інша зона відповідальності, нехай цим займаються відповідні контролюючі органи. Вони ж у нас є? У нас ці "органи" розмножуються наче кролики...
показати весь коментар
12.08.2025 10:55 Відповісти
І хоча "фактично більшість таких груп знищується", тим не менш "росіяни демонструють певні медійні успіхи" і регулярно просуваються.
показати весь коментар
12.08.2025 10:33 Відповісти
От, сволота ж ця кацапня! Підлі які, і неочікувані! Постійно Сирського обманюють!
показати весь коментар
12.08.2025 11:04 Відповісти
Всього лише одна бригада орків, 132-га, мобілізована на ТОТ Донецька. Їх не шкода і їх раніше вибивали ще на підході. Тепер виявилося що в окопах, нікого нема і орки спокійно пройшли без жодного спротиву майже 15 км.

До речі там була збудована нормальна лінія оборони "Новий Донбас" яка дякуючи нашим любим ухилянтам вкупі з журнашлюхами, що влаштували дикий гон на мобілізацію, стоїть тепер порожня. Але то пусте - головне шо мамині черешні впевнені що воювать має сирський чи син порошенка з мєнтами. Ну скоро розкажете це кацапам...
показати весь коментар
12.08.2025 11:13 Відповісти
окрім пустих окопів повинні бути ще якісь засоби, можна було б повчитись ще з 23 року у кацапів, те. що в нас людей немає, стало відомо 1.5 року тому, а є ще мінні загородження, єгоза, чи як її там, різні рови та ще багато чого придумати...
показати весь коментар
12.08.2025 11:28 Відповісти
Середня щільність ЗСУ на ЛБЗ 8 бійців на кілометр. Там слони можуть "просочуватися".
показати весь коментар
12.08.2025 11:51 Відповісти
 
 