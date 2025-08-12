Тривають важкі бої на Новопавлівському напрямку, противник накопичує сили для атак під Покровськом, - ОСУВ "Дніпро"

На Південно-Слобожанському напрямку упродовж минулої доби, 11 серпня 2025 року, окупаційна армія атакувала позиції українських військ у центральній частині Вовчанська. Наступальні дії ворога успіху не мали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку противник безуспішно намагався покращити тактичне положення поблизу Московки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

За даними ОСУВ "Дніпро", на Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Дружелюбівки, Шандриголового, Середнього, Колодязів, Карпівки, Мирного, Ставків та у Серебрянському лісництві. На жодному з напрямків прориву оборони наших військ не відбулося.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Григорівки та Серебрянки.

"На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії окупантів були спрямовані на наші позиції неподалік Ступочок, Білої Гори, Щербинівки, Степанівки, Диліївки та у Торецьку. Противник зазнавши втрат, відступив", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Добропільському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи наших військ біля населених пунктів Полтавка, Нове Шахове, Заповідне, Кучерів Яр, Русин Яр, Маяк та Дорожнє.

"На Покровському напрямку російська армія вже чималий період не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Минулої доби відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Дачне та Звірове. Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили ворога", - додали в ОСУВ "Дніпро".

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Філії, Піддубного, Воскресенки, Мирного, Маліївки, Комишувахи, Ольгівського та Новоіванівки. Тривають важкі бої, російська армія, не рахуючись з втратами в живій силі і техніці, намагається розвинути наступ.