Окупанти намагаються заблокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію, - ОСУВ "Дніпро"
На Південно-Слобожанському напрямку противник упродовж минулої доби, 10 серпня 2025 року, атакував позиції українських військ у Вовчанську та в районі Синельникового. Ворожі наступальні дії успіху не мали.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОСУВ "Дніпро".
Як зазначається, на Купʼянському напрямку усі спроби противника покращити тактичне положення поблизу Кіндрашівки, Радьківки, Петропавлівки та Степової Новоселівки було відбито. Погіршення тактичного положення і втрат позицій не допущено.
За даними ОСУВ "Дніпро", на Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Ольгівки, Шандриголового, Середнього, Колодязів, Карпівки та у Серебрянському лісництві. На жодному з напрямків прориву оборони наших військ не відбулося.
На Сіверському напрямку противник безуспішно намагався наступати в районі Григорівки, Івано-Дарʼївки, Сіверська та Серебрянки.
"На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії російської армії були спрямовані на наші позиції неподалік Новомаркового, Миколаївки, Білої Гори, Щербинівки, Катеринівки, Олександро-Калинового та Плещіївки. Українські захисники відбили ворожі атаки, противник зазнав втрат та відступив.
Також зазначається, що на Добропільському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи наших військ біля населених пунктів Кучерів Яр, Русин Яр, Володимирівка, Заповідне, Полтавка, Федорівка та Бойківка.
"На Покровському напрямку окупанти не полишають спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Мирноград, Новоукраїнка, Котлине та Звірове. Також наші воїни відбивали штурми неподалік Удачного, Дачного та Філії. Ворог продовжує накопичувати сили для проведення подальших атак. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника", - додали в ОСУВ "Дніпро".
На Новопавлівському напрямку ворожа армія зосередила свої атакувальні зусилля в районі Запоріжжя, Мирного, Зеленого Гаю, Олександрограда, Комишувахи, Воскресенки, Новогеоргіївки та Новоіванівки. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами в живій силі, намагається розвинути наступ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@StarshinaZapasa
·
9 серп.
Я не понимаю, а чем пересічни громадяне снова недовольны? Семьдесят три процента - три четверти избирателей - ау? Вы же сами отдали свой голос за человека, который своим предвыборным обещанием прямо в глаза, в лицо сказал вам - где-нибудь посередине договоримся.
Ну, вот он и договаривается.
Уникальный случай в истории Украины - президент исполняет свои предвыборные обещания.
Путин «отдает» Херсон, Зе отдает Донбасс.
Середина? Середина.
Что не так?
Ну именно ВЫ же за это голосовали.
Вы же именно ЗА ЭТО, *****, и голосовали!
Шесть миллионов отказников, восемьсот тысяч за кордоном, в ночном Киеве кафешки забиты до отказа, на Закарпатье через день переворачивают машины с тцкшниками, нападение на ТЦК в Виннице, у Миколаєві, фуры с теслами, икс пятыми и кайенами на границе, в частях некомплект тридцать-сорок процентов- Зеленский, верни нам Крым?
Ну, логично, чо.
Меня так умиляет наивное «а как Зеленский скажет людям, что он отдал территории»? Да минимум шесть миллионов восемьсот тысяч мужиков только радостно выдохнут от этого. А с ними и их жены, родственники, родители.
Сколько это на круг - процентов двадцать избирателей?
С имеющимся рейтингом вот вам и уже гарантированный второй тур.
Так что я никак не могу понять, в чем проблема.
Вы хотели POHUY?
Вы его получили.
Трампа ***** послали?
Послали.
Сталевы яйца?
Сталевы.
Хоть поржали?
Поржали.
Какая разница?
Никакой.
Посередине сошлись?
Сошлись.