Окупанти намагаються заблокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію, - ОСУВ "Дніпро"

На Південно-Слобожанському напрямку противник упродовж минулої доби, 10 серпня 2025 року, атакував позиції українських військ у Вовчанську та в районі Синельникового. Ворожі наступальні дії успіху не мали.

Як зазначається, на Купʼянському напрямку усі спроби противника покращити тактичне положення поблизу Кіндрашівки, Радьківки, Петропавлівки та Степової Новоселівки було відбито. Погіршення тактичного положення і втрат позицій не допущено.

За даними ОСУВ "Дніпро", на Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Ольгівки, Шандриголового, Середнього, Колодязів, Карпівки та у Серебрянському лісництві. На жодному з напрямків прориву оборони наших військ не відбулося.

На Сіверському напрямку противник безуспішно намагався наступати в районі Григорівки, Івано-Дарʼївки, Сіверська та Серебрянки.

"На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії російської армії були спрямовані на наші позиції неподалік Новомаркового, Миколаївки, Білої Гори, Щербинівки, Катеринівки, Олександро-Калинового та Плещіївки. Українські захисники відбили ворожі атаки, противник зазнав втрат та відступив.

Також зазначається, що на Добропільському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи наших військ біля населених пунктів Кучерів Яр, Русин Яр, Володимирівка, Заповідне, Полтавка, Федорівка та Бойківка.

"На Покровському напрямку окупанти не полишають спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Мирноград, Новоукраїнка, Котлине та Звірове. Також наші воїни відбивали штурми неподалік Удачного, Дачного та Філії. Ворог продовжує накопичувати сили для проведення подальших атак. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника", - додали в ОСУВ "Дніпро".

На Новопавлівському напрямку ворожа армія зосередила свої атакувальні зусилля в районі Запоріжжя, Мирного, Зеленого Гаю, Олександрограда, Комишувахи, Воскресенки, Новогеоргіївки та Новоіванівки. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами в живій силі, намагається розвинути наступ.

