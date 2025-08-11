Оккупанты пытаются заблокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию, - ОСГВ "Дніпро"
На Южно-Слобожанском направлении противник за прошедшие сутки, 10 августа 2025 года, атаковал позиции украинских войск в Волчанске и в районе Синельниково. Вражеские наступательные действия успеха не имели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОСГВ "Дніпро".
Как отмечается, на Купянском направлении все попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Кондрашовки, Радьковки, Петропавловки и Степной Новоселовки были отбиты. Ухудшение тактического положения и потерь позиций не допущено.
По данным ОСГВ "Дніпро", на Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков возле Ольговки, Шандриголово, Среднего, Колодязов, Карповки и в Серебрянском лесничестве. Ни на одном из направлений прорыва обороны наших войск не произошло.
На Сиверском направлении противник безуспешно пытался наступать в районе Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Сиверска и Серебрянки.
"На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия российской армии были направлены на наши позиции неподалеку Новомарково, Николаевки, Белой Горы, Щербиновки, Катериновки, Александро-Калинового и Плещиевки. Украинские защитники отбили вражеские атаки, противник понес потери и отступил.
Также отмечается, что на Добропольском направлении враг безуспешно атаковал подразделения наших войск возле населенных пунктов Кучеров Яр, Русин Яр, Владимировка, Заповедное, Полтавка, Федоровка и Бойковка.
"На Покровском направлении оккупанты не оставляют попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. Отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Мирноград, Новоукраинка, Котлино и Зверево. Также наши воины отражали штурмы неподалеку Удачного, Дачного и Филии. Враг продолжает накапливать силы для проведения дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника", - добавили в ОСГВ "Дніпро".
На Новопавловском направлении вражеская армия сосредоточила свои атакующие усилия в районе Запорожья, Мирного, Зеленого Гая, Александрограда, Камышевахи, Воскресенки, Новогеоргиевки и Новоивановки. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями в живой силе, пытается развить наступление.
