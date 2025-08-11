Російська логістика на Сумщині під ударом воїнів ГУР, ворог виє від безпорадності. ВIДЕО

Російська логістика на Сумщині - під ударом воїнів зведеного загону майстрів безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України, вони виконують ювелірну роботу.

Як зазначається, бойове завдання загону ГУР, до складу якого увійшли бійці "Кракена", Міжнародного легіону, управління безпілотних систем Департаменту активних дій, - унеможливити будь-який ворожий рух, відрізати загарбників від постачання БК, пального, продовольства та інших засобів.

"Воєнні розвідники контролюють простір, знищуючи все російське, що сунеться землею чи небом. Підтримка нашої піхоти на передових бойових позиціях - ключовий пріоритет", - йдеться у повідомленні.

"Тим часом московити на ділянці фронту, де працюють майстри безпілотних систем ГУР, вже виють один одному від безпорадності - кожен порух означає смертний вирок. Збройна боротьба триває!", - наголошують у ГУР.