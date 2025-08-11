УКР
Російська логістика на Сумщині під ударом воїнів ГУР, ворог виє від безпорадності. ВIДЕО

Російська логістика на Сумщині - під ударом воїнів зведеного загону майстрів безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України, вони виконують ювелірну роботу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР. 

Як зазначається, бойове завдання загону ГУР, до складу якого увійшли бійці "Кракена", Міжнародного легіону, управління безпілотних систем Департаменту активних дій, - унеможливити будь-який ворожий рух, відрізати загарбників від постачання БК, пального, продовольства та інших засобів.

"Воєнні розвідники контролюють простір, знищуючи все російське, що сунеться землею чи небом. Підтримка нашої піхоти на передових бойових позиціях - ключовий пріоритет", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рідкісну РЛС "Енисей", що входить до складу С-500, уражено в окупованому Криму, - ГУР МО. ВIДЕО

"Тим часом московити на ділянці фронту, де працюють майстри безпілотних систем ГУР, вже виють один одному від безпорадності - кожен порух означає смертний вирок. Збройна боротьба триває!", - наголошують у ГУР.

всю ніч під ударами була Сумщина а найбільше Шостка . шахеди чергувались з КАБами . населення беззахисне перед ударами кацапів .
11.08.2025 09:41 Відповісти
Як вже задрало це вихваляння!
Вже перевершили кацапів.
І взагалі, хіба це не ГУР повинен був попередити про катастрофічні наслідки суджанської авантюри?
Чи так і було задумано, що кацапам легше було захопити Донбас?
Сайтісь па сєрєдвнє?
11.08.2025 09:53 Відповісти
З військової точки зору операція дала багато плюсів.
А те що політично її треба було проводити не того року а цього - це пройоб не ГУР а найшашличнішого дегенерата
11.08.2025 10:10 Відповісти
СРАТЬєх-ухилянт, з Оманським ларьочником та групкою дивних осіб від ригоАНАЛІВ, вчинили черговий злочин проти України, влізши до прямого керування ЗСУ на передовій, знищенню воєнного керівництва, розікравши млрд грошей…
За це, та інші їх злочини, вони мають понести, кримінальну, особисту відповідальність!! Тому і тікають генпрокурорські, за кордон, як співучасники цих ЗЛОЧИНІВ!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА! Слава Україні!!
І Дніпро і гори! І потече сторіками. Кров у синє море. Дітей ваших... І не буде. Кому помагати: Одцурається брат брата. І дитини мати. І дим хмарою заступить… І мертвим і живим і ненародженим Тарас Шевченко.
11.08.2025 10:33 Відповісти
А де результати від наших "щоденних відео-перемог"?
