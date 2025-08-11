Російська логістика на Сумщині під ударом воїнів ГУР, ворог виє від безпорадності. ВIДЕО
Російська логістика на Сумщині - під ударом воїнів зведеного загону майстрів безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України, вони виконують ювелірну роботу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.
Як зазначається, бойове завдання загону ГУР, до складу якого увійшли бійці "Кракена", Міжнародного легіону, управління безпілотних систем Департаменту активних дій, - унеможливити будь-який ворожий рух, відрізати загарбників від постачання БК, пального, продовольства та інших засобів.
"Воєнні розвідники контролюють простір, знищуючи все російське, що сунеться землею чи небом. Підтримка нашої піхоти на передових бойових позиціях - ключовий пріоритет", - йдеться у повідомленні.
"Тим часом московити на ділянці фронту, де працюють майстри безпілотних систем ГУР, вже виють один одному від безпорадності - кожен порух означає смертний вирок. Збройна боротьба триває!", - наголошують у ГУР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вже перевершили кацапів.
І взагалі, хіба це не ГУР повинен був попередити про катастрофічні наслідки суджанської авантюри?
Чи так і було задумано, що кацапам легше було захопити Донбас?
Сайтісь па сєрєдвнє?
А те що політично її треба було проводити не того року а цього - це пройоб не ГУР а найшашличнішого дегенерата
За це, та інші їх злочини, вони мають понести, кримінальну, особисту відповідальність!! Тому і тікають генпрокурорські, за кордон, як співучасники цих ЗЛОЧИНІВ!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА! Слава Україні!!
І Дніпро і гори! І потече сторіками. Кров у синє море. Дітей ваших... І не буде. Кому помагати: Одцурається брат брата. І дитини мати. І дим хмарою заступить… І мертвим і живим і ненародженим Тарас Шевченко.