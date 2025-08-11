РУС
Российская логистика на Сумщине - под ударом воинов ГУР, враг воет от беспомощности. ВИДЕО

Российская логистика на Сумщине - под ударом воинов сводного отряда мастеров беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины, они выполняют ювелирную работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Как отмечается, боевая задача отряда ГУР, в состав которого вошли бойцы "Кракена", Международного легиона, управления беспилотных систем Департамента активных действий, - исключить любое вражеское движение, отрезать захватчиков от поставок БК, горючего, продовольствия и других средств.

"Военные разведчики контролируют пространство, уничтожая все российское, что суется по земле или небу. Поддержка нашей пехоты на передовых боевых позициях - ключевой приоритет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Редкая РЛС "Енисей", входящая в состав С-500, поражена в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО

"Тем временем московиты на участке фронта, где работают мастера беспилотных систем ГУР, уже воют друг другу от беспомощности - каждое движение означает смертный приговор. Вооруженная борьба продолжается!", - подчеркивают в ГУР.

всю ніч під ударами була Сумщина а найбільше Шостка . шахеди чергувались з КАБами . населення беззахисне перед ударами кацапів .
11.08.2025 09:41 Ответить
Як вже задрало це вихваляння!
Вже перевершили кацапів.
І взагалі, хіба це не ГУР повинен був попередити про катастрофічні наслідки суджанської авантюри?
Чи так і було задумано, що кацапам легше було захопити Донбас?
Сайтісь па сєрєдвнє?
11.08.2025 09:53 Ответить
З військової точки зору операція дала багато плюсів.
А те що політично її треба було проводити не того року а цього - це пройоб не ГУР а найшашличнішого дегенерата
11.08.2025 10:10 Ответить
СРАТЬєх-ухилянт, з Оманським ларьочником та групкою дивних осіб від ригоАНАЛІВ, вчинили черговий злочин проти України, влізши до прямого керування ЗСУ на передовій, знищенню воєнного керівництва, розікравши млрд грошей…
За це, та інші їх злочини, вони мають понести, кримінальну, особисту відповідальність!! Тому і тікають генпрокурорські, за кордон, як співучасники цих ЗЛОЧИНІВ!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА! Слава Україні!!
І Дніпро і гори! І потече сторіками. Кров у синє море. Дітей ваших... І не буде. Кому помагати: Одцурається брат брата. І дитини мати. І дим хмарою заступить… І мертвим і живим і ненародженим Тарас Шевченко.
11.08.2025 10:33 Ответить
А де результати від наших "щоденних відео-перемог"?
11.08.2025 10:54 Ответить
Опять ГУР пиарится, было бы всё у кацапов перерезано, они бы вышли из сумщины
11.08.2025 14:48 Ответить
 
 