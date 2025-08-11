Российская логистика на Сумщине - под ударом воинов ГУР, враг воет от беспомощности. ВИДЕО
Российская логистика на Сумщине - под ударом воинов сводного отряда мастеров беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины, они выполняют ювелирную работу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.
Как отмечается, боевая задача отряда ГУР, в состав которого вошли бойцы "Кракена", Международного легиона, управления беспилотных систем Департамента активных действий, - исключить любое вражеское движение, отрезать захватчиков от поставок БК, горючего, продовольствия и других средств.
"Военные разведчики контролируют пространство, уничтожая все российское, что суется по земле или небу. Поддержка нашей пехоты на передовых боевых позициях - ключевой приоритет", - говорится в сообщении.
"Тем временем московиты на участке фронта, где работают мастера беспилотных систем ГУР, уже воют друг другу от беспомощности - каждое движение означает смертный приговор. Вооруженная борьба продолжается!", - подчеркивают в ГУР.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вже перевершили кацапів.
І взагалі, хіба це не ГУР повинен був попередити про катастрофічні наслідки суджанської авантюри?
Чи так і було задумано, що кацапам легше було захопити Донбас?
Сайтісь па сєрєдвнє?
А те що політично її треба було проводити не того року а цього - це пройоб не ГУР а найшашличнішого дегенерата
За це, та інші їх злочини, вони мають понести, кримінальну, особисту відповідальність!! Тому і тікають генпрокурорські, за кордон, як співучасники цих ЗЛОЧИНІВ!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА! Слава Україні!!
І Дніпро і гори! І потече сторіками. Кров у синє море. Дітей ваших... І не буде. Кому помагати: Одцурається брат брата. І дитини мати. І дим хмарою заступить… І мертвим і живим і ненародженим Тарас Шевченко.