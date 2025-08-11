Российская логистика на Сумщине - под ударом воинов ГУР, враг воет от беспомощности. ВИДЕО

Российская логистика на Сумщине - под ударом воинов сводного отряда мастеров беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины, они выполняют ювелирную работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Как отмечается, боевая задача отряда ГУР, в состав которого вошли бойцы "Кракена", Международного легиона, управления беспилотных систем Департамента активных действий, - исключить любое вражеское движение, отрезать захватчиков от поставок БК, горючего, продовольствия и других средств.

"Военные разведчики контролируют пространство, уничтожая все российское, что суется по земле или небу. Поддержка нашей пехоты на передовых боевых позициях - ключевой приоритет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Редкая РЛС "Енисей", входящая в состав С-500, поражена в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО

"Тем временем московиты на участке фронта, где работают мастера беспилотных систем ГУР, уже воют друг другу от беспомощности - каждое движение означает смертный приговор. Вооруженная борьба продолжается!", - подчеркивают в ГУР.