Оккупанты ведут пехотные атаки без техники на Покровском и Лиманском направлениях, - ОСГВ "Дніпро"

Самые горячие точки на восточном фронте - Покровское, Лиманское и Новопавловское направления. Россияне активизировали пехотные атаки малыми группами, пытаясь прорвать украинскую оборону, особенно к востоку и северу от Покровска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 10 августа в эфире "Суспільне. Студия" рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Дніпро" Виктор Трегубов.

На Покровском направлении, по словам Трегубова, россияне привлекают меньше техники, зато личного состава у них много. Особенно это касается районов к востоку и северу от Покровска.

"В декабре еще воевали более-менее по старинке, скажем так, за исключением активного применения БПЛА. Потому что активно привлекались артиллерия, бронетехника, все средства. Сейчас все средства применяются на Покровском направлении. Однако, есть абсолютно четкий перекос относительно предыдущих месяцев. Если весной - тяжелая техника, ее становилось все меньше-меньше, были активные штурмы на мотоциклах, то сейчас мотоциклов уже не так много, а идут активные, в первую очередь, пехотные действия. Очень малые группы пехоты, которые пытаются так или иначе проникать сквозь украинские порядки или за счет незаметности, или за счет скорости, или просто как-то пробираться. И хотя группы маленькие, но фронт очень протяженный. А когда пролазят все маленькие группы, тогда они начинают устраивать бардак уже непосредственно внутри украинских порядков, уже за первой линией. Вот такая, собственно, сейчас основная тактика россиян на критических направлениях для нас. А это - Покровский, Новопавловский и, в принципе, Лиманский также", - отметил Трегубов.

В городе Покровске ситуация контролируемая, но на окраинах продолжаются ожесточенные бои, уточнил спикер.

В город Покровск непосредственно они и не идут. Там пару раз появлялись малые группы, но это именно тот случай, когда появлялись маленькие группы делать малый урон. Там не шел вопрос о захвате какого-то района, места или какого-то важного здания, или какой-то точки статического значения. Нет. Там речь шла о том, что залезли там, начали стрелять по украинским дронщикам. Потом пришли украинские жилы, и их там уничтожили. А вот если говорить о маленьких городках и поселках по периметру города Покровска где-то в зоне 5 км и дальше, вот там сейчас создается значительно больше ада".

На Лиманском направлении продолжаются активные бои в Серебрянском лесничестве, рассказал Трегубов.

"Очень активные попытки в Серебрянском лесничестве, там было несколько продвижений, потом их оттуда оттесняли, поэтому, скажем так, там уже очень давно идут бои, но с другой стороны, более 30 раз боестолкновений в сутки там давно не было. Идут по тем же линиям, но идут значительно активнее, чем, например, в предыдущие месяцы", - отметил Трегубов.