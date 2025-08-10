Войска РФ продвинулись в Серебрянском лесничестве и возле Никаноровки, - DeepState. КАРТЫ
Войска РФ продвинулись на востоке нашей страны.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве (территория Луганской области) и возле Никаноровки (село в Шаховской сельской громаде Покровского района Донецкой области). Уточнена линия соприкосновения около Толстого (село в Комарской сельской территориальной громаде Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
а скільки укладених угод за шо би за Україну вписався мадагаскар?
убрати Головнокомандуючого при которому ЗСУ повільно але просувалися? - псіна зелена пихата...
США навмисно ослабили Україну, щоб мотивувати рашку наступати, щоб рашка ослаблювалася військово та економічно. А скільки при цьому загине українців США байдуже.