РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8661 посетитель онлайн
Новости Обновление карты DeepState
1 510 11

Войска РФ продвинулись в Серебрянском лесничестве и возле Никаноровки, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ продвинулись на востоке нашей страны.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве (территория Луганской области) и возле Никаноровки (село в Шаховской сельской громаде Покровского района Донецкой области). Уточнена линия соприкосновения около Толстого (село в Комарской сельской территориальной громаде Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты продвинулись в Серебрянском лесу, Зеленом Гае и возле Дачного, - DeepState. КАРТЫ

Серебрянское лесничество карта
Серебрянское лесничество

Никаноровка карта
Никаноровка

Толстой карта
Толстой

Автор: 

Донецкая область (10439) Волновахский район (337) Толстой (6) война в Украине (5592) DeepState (225)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сирський бл
показать весь комментарий
10.08.2025 09:05 Ответить
коли небудь вже почюю новину "кацапів відсунули?"
показать весь комментарий
10.08.2025 09:10 Ответить
Так не грій жопу по омериках а іди відсовуй
показать весь комментарий
10.08.2025 09:18 Ответить
10то серпневий? - мізків зiро.
показать весь комментарий
10.08.2025 09:21 Ответить
🤣🤣🤣🤣Ти і в бані до всих в труси заглядаєш?розміром цікавишся?🤣
показать весь комментарий
10.08.2025 09:23 Ответить
А Вовкин, потужний, план перемоги вже в дупі?
показать весь комментарий
10.08.2025 09:18 Ответить
а скільки було планів перемог з трйома засекреченеми пунктами?
а скільки укладених угод за шо би за Україну вписався мадагаскар?
показать весь комментарий
10.08.2025 09:31 Ответить
буба ****.
убрати Головнокомандуючого при которому ЗСУ повільно але просувалися? - псіна зелена пихата...
показать весь комментарий
10.08.2025 09:20 Ответить
Ну і навіщо рашці заморозка, якщо рашка щодня отримує нові території?
США навмисно ослабили Україну, щоб мотивувати рашку наступати, щоб рашка ослаблювалася військово та економічно. А скільки при цьому загине українців США байдуже.
показать весь комментарий
10.08.2025 09:24 Ответить
перший внятний комент - ви 25?
показать весь комментарий
10.08.2025 09:32 Ответить
поправка - доня не США, а найнятий фермерами на 4 роки менеджер.
показать весь комментарий
10.08.2025 09:38 Ответить
 
 