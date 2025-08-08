РУС
1 345 2

Рашисты продвинулись в Серебрянском лесу, Зеленом Гае и возле Дачного, - DeepState. КАРТЫ

Российские оккупанты имеют продвижение в Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве, Зеленом Гае и вблизи Дачного", - говорится в сообщении.

РФ продвигается в Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях
Автор: 

Ну що,досить потужно.
08.08.2025 09:52 Ответить
Наступ iм.Сирьського...
08.08.2025 10:39 Ответить
 
 