Рашисты продвинулись в Серебрянском лесу, Зеленом Гае и возле Дачного, - DeepState. КАРТЫ
Российские оккупанты имеют продвижение в Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве, Зеленом Гае и вблизи Дачного", - говорится в сообщении.
