Рашисти просунулися у Серебрянському лісі, Зеленому Гаю та біля Дачного, - DeepState. МАПИ
Російські окупанти мають просування у Луганській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся у Серебрянському лісництві, Зеленому Гаю та поблизу Дачного", - йдеться в повідомленні.
