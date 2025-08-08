УКР
Рашисти просунулися у Серебрянському лісі, Зеленому Гаю та біля Дачного, - DeepState. МАПИ

Російські окупанти мають просування у Луганській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся у Серебрянському лісництві, Зеленому Гаю та поблизу Дачного", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Спецпризначенці ГУР ліквідували окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай і прозвітували про "перемогу". ВІДЕО+ФОТО

РФ має просування на Луганщині Донеччині та Дніпропетровщині
Автор: 

Донецька область (9238) Дніпропетровська область (4109) Луганська область (4914) Павлоградський район (46) Волноваський район (336) Зелений Гай (5) Дачне (6)


Ну що,досить потужно.
08.08.2025 09:52 Відповісти
 
 