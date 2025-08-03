Спецпризначенці ГУР ліквідували окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай і прозвітували про "перемогу". ВІДЕО+ФОТО

Окупаційна армія не полишає спроб прорватися до кордону Дніпропетровської області та прозвітувати про чергову "перемогу". Спецпризначенці ГУР ліквідували окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Зокрема, як зазначається, одна з бойових груп російської армії вирішила сфотографуватися в селі Зелений Гай на Донеччині та прозвітувати керівництву про нову "захоплену" позицію на шляху до Дніпропетровщини.

"Проте загарбники опинилися в зоні відповідальності підрозділу "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, а тому медійний "тріумф" тривав недовго. "Братство" застерігає: поява зі зброєю і триколорами на нашій землі закінчується однаково - знищенням", - йдеться у повідомленні.

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