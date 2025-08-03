Спецпризначенці ГУР ліквідували окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай і прозвітували про "перемогу". ВІДЕО+ФОТО
Окупаційна армія не полишає спроб прорватися до кордону Дніпропетровської області та прозвітувати про чергову "перемогу". Спецпризначенці ГУР ліквідували окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Зокрема, як зазначається, одна з бойових груп російської армії вирішила сфотографуватися в селі Зелений Гай на Донеччині та прозвітувати керівництву про нову "захоплену" позицію на шляху до Дніпропетровщини.
"Проте загарбники опинилися в зоні відповідальності підрозділу "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, а тому медійний "тріумф" тривав недовго. "Братство" застерігає: поява зі зброєю і триколорами на нашій землі закінчується однаково - знищенням", - йдеться у повідомленні.
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Приїхали, заїхали - а "штаби" на будь яку появу інформації стандартно пишуть " приймаємо міри, ситуація контрольована"
А Залужний ще 1,5 роки тому прямо сказав - ніяких шапіто, всі сили на ВПК та мобілізацію треба. А роблять навпаки, все через ЗЕдупу
"Z" на рукаві орка бачиш?
А що там зараз