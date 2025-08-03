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Новини Фото Просування ворога до Дніпропетровщини
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Спецпризначенці ГУР ліквідували окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай і прозвітували про "перемогу". ВІДЕО+ФОТО

Окупаційна армія не полишає спроб прорватися до кордону Дніпропетровської області та прозвітувати про чергову "перемогу". Спецпризначенці ГУР ліквідували окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Зокрема, як зазначається, одна з бойових груп російської армії вирішила сфотографуватися в селі Зелений Гай на Донеччині та прозвітувати керівництву про нову "захоплену" позицію на шляху до Дніпропетровщини.

"Проте загарбники опинилися в зоні відповідальності підрозділу "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, а тому медійний "тріумф" тривав недовго. "Братство" застерігає: поява зі зброєю і триколорами на нашій землі закінчується однаково - знищенням", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ просунулися у Часовому Яру, Торецьку та ще поблизу трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПИ

гур ліквідувало ворога в Зеленому Гаю

Автор: 

Донецька область (9193) ГУР (617) Дніпропетровська область (4094) Волноваський район (330) Зелений Гай (5)


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Топ коментарі
+7
Дохлому кацапу в сраку потрібно було швабру засунути з рашистською тряпкоюі показати морду крупним планом. Щоб остальні рашисти знали що вони запам'ятаються в своїй деревні і в своїй сім'ї з шваброю в сраці
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03.08.2025 14:30 Відповісти
+3
Приховувати успіхи ворога не варто, але, як у цьому випадку, може й не варто "Діпстейту" поспішати про них заявляти, і прискіпливіше перевіряти їх на фейковість, враховуючи на тлі війни й інформаційне протиборство, зокрема кампанію мордорських "флаговтиків".
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03.08.2025 14:27 Відповісти
+2
Витри свій допис. Ну, щоб з тебе не сміялися.
"Z" на рукаві орка бачиш?
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03.08.2025 14:51 Відповісти
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Приховувати успіхи ворога не варто, але, як у цьому випадку, може й не варто "Діпстейту" поспішати про них заявляти, і прискіпливіше перевіряти їх на фейковість, враховуючи на тлі війни й інформаційне протиборство, зокрема кампанію мордорських "флаговтиків".
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03.08.2025 14:27 Відповісти
Нажаль Корчинський вчора повідомив що на цих двох двісті. Один наш воїн герой захісник-загинув. Підори були знищені але не готові були здаватися. мабуть якісь підготовлені і мотивован ібули. Їх дійсно немає - вони були знищені а село очищено від присутності орків
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03.08.2025 16:14 Відповісти
Дохлому кацапу в сраку потрібно було швабру засунути з рашистською тряпкоюі показати морду крупним планом. Щоб остальні рашисти знали що вони запам'ятаються в своїй деревні і в своїй сім'ї з шваброю в сраці
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03.08.2025 14:30 Відповісти
Братство это то, которым Корчинский опекается
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03.08.2025 14:38 Відповісти
Так,дійсно є такий загін, принаймі в змі. Закріплений до ГУР. А корч давній дружбан дугіна і люсі арєстовича
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03.08.2025 14:45 Відповісти
по перше не Корч а Корчинський а по друге приїджай до Києва і предяви це в очі йому і братчиками з ГУР -будь чоловіком
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03.08.2025 16:19 Відповісти
А для запорєбрікавих, для чого це знати?? Українці, добре знають, ще з 2014 року, хто, з паспортом України, на кого, в московії батрачить!!
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03.08.2025 15:09 Відповісти
Тобто у нас тотальна нестача і піхоти і дронів і високоточних бк і патрулів навіть?
Приїхали, заїхали - а "штаби" на будь яку появу інформації стандартно пишуть " приймаємо міри, ситуація контрольована"
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03.08.2025 14:44 Відповісти
Ви, не в СТАВЦІ СРАТЬєха, підробляєте АНАЛнитиком, з РНБОУ??
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03.08.2025 15:10 Відповісти
Лише цікавлюся , як наріду в осі ссуть.
А Залужний ще 1,5 роки тому прямо сказав - ніяких шапіто, всі сили на ВПК та мобілізацію треба. А роблять навпаки, все через ЗЕдупу
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03.08.2025 16:00 Відповісти
У церкві Смоленської ікони Божої Матері на території Валаамського монастиря є фреска, присвячена "СВО".
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03.08.2025 14:44 Відповісти
у корчинського чогось прапор аналогічний.....
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03.08.2025 14:47 Відповісти
Витри свій допис. Ну, щоб з тебе не сміялися.
"Z" на рукаві орка бачиш?
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03.08.2025 14:51 Відповісти
Одне фото 26.07. інше 27..07.
А що там зараз
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03.08.2025 14:48 Відповісти
 
 