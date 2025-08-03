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Новости Фото Продвижение врага к Днепропетровщине
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Спецназ ГУР ликвидировал оккупантов, которые сфотографировались в селе Зеленый Гай и отчитались о "победе"

Оккупационная армия не оставляет попыток прорваться к границе Днепропетровской области и отчитаться об очередной "победе". Спецназовцы ГУР ликвидировали оккупантов, которые сфотографировались в селе Зеленый Гай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

В частности, как отмечается, одна из боевых групп российской армии решила сфотографироваться в селе Зеленый Гай в Донецкой области и отчитаться руководству о новой "захваченной" позиции на пути к Днепропетровщине.

"Однако захватчики оказались в зоне ответственности подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, а потому медийный "триумф" длился недолго. "Братство" предостерегает: появление с оружием и триколорами на нашей земле заканчивается одинаково - уничтожением", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продвинулись возле Торского, Орехово, Зеленого Поля и Новополя, - DeepState

гур ликвидировало врага в Зеленом Гаю

Автор: 

Донецкая область (10377) ГУР (537) Днепропетровская область (4309) Волновахский район (329) Зеленый Гай (4)


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Топ комментарии
+7
Дохлому кацапу в сраку потрібно було швабру засунути з рашистською тряпкоюі показати морду крупним планом. Щоб остальні рашисти знали що вони запам'ятаються в своїй деревні і в своїй сім'ї з шваброю в сраці
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03.08.2025 14:30 Ответить
+4
Приховувати успіхи ворога не варто, але, як у цьому випадку, може й не варто "Діпстейту" поспішати про них заявляти, і прискіпливіше перевіряти їх на фейковість, враховуючи на тлі війни й інформаційне протиборство, зокрема кампанію мордорських "флаговтиків".
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03.08.2025 14:27 Ответить
+2
Братство это то, которым Корчинский опекается
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03.08.2025 14:38 Ответить
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Приховувати успіхи ворога не варто, але, як у цьому випадку, може й не варто "Діпстейту" поспішати про них заявляти, і прискіпливіше перевіряти їх на фейковість, враховуючи на тлі війни й інформаційне протиборство, зокрема кампанію мордорських "флаговтиків".
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03.08.2025 14:27 Ответить
Нажаль Корчинський вчора повідомив що на цих двох двісті. Один наш воїн герой захісник-загинув. Підори були знищені але не готові були здаватися. мабуть якісь підготовлені і мотивован ібули. Їх дійсно немає - вони були знищені а село очищено від присутності орків
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03.08.2025 16:14 Ответить
Дохлому кацапу в сраку потрібно було швабру засунути з рашистською тряпкоюі показати морду крупним планом. Щоб остальні рашисти знали що вони запам'ятаються в своїй деревні і в своїй сім'ї з шваброю в сраці
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03.08.2025 14:30 Ответить
Братство это то, которым Корчинский опекается
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03.08.2025 14:38 Ответить
Так,дійсно є такий загін, принаймі в змі. Закріплений до ГУР. А корч давній дружбан дугіна і люсі арєстовича
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03.08.2025 14:45 Ответить
по перше не Корч а Корчинський а по друге приїджай до Києва і предяви це в очі йому і братчиками з ГУР -будь чоловіком
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03.08.2025 16:19 Ответить
А для запорєбрікавих, для чого це знати?? Українці, добре знають, ще з 2014 року, хто, з паспортом України, на кого, в московії батрачить!!
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03.08.2025 15:09 Ответить
Тобто у нас тотальна нестача і піхоти і дронів і високоточних бк і патрулів навіть?
Приїхали, заїхали - а "штаби" на будь яку появу інформації стандартно пишуть " приймаємо міри, ситуація контрольована"
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03.08.2025 14:44 Ответить
Ви, не в СТАВЦІ СРАТЬєха, підробляєте АНАЛнитиком, з РНБОУ??
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03.08.2025 15:10 Ответить
Лише цікавлюся , як наріду в осі ссуть.
А Залужний ще 1,5 роки тому прямо сказав - ніяких шапіто, всі сили на ВПК та мобілізацію треба. А роблять навпаки, все через ЗЕдупу
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03.08.2025 16:00 Ответить
Мабуть, це безмозгла. Прийняла проносне і сере на Збройні Сили України
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03.08.2025 17:00 Ответить
У церкві Смоленської ікони Божої Матері на території Валаамського монастиря є фреска, присвячена "СВО".
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03.08.2025 14:44 Ответить
у корчинського чогось прапор аналогічний.....
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03.08.2025 14:47 Ответить
Витри свій допис. Ну, щоб з тебе не сміялися.
"Z" на рукаві орка бачиш?
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03.08.2025 14:51 Ответить
Одне фото 26.07. інше 27..07.
А що там зараз
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03.08.2025 14:48 Ответить
 
 