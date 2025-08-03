Спецназ ГУР ликвидировал оккупантов, которые сфотографировались в селе Зеленый Гай и отчитались о "победе"
Оккупационная армия не оставляет попыток прорваться к границе Днепропетровской области и отчитаться об очередной "победе". Спецназовцы ГУР ликвидировали оккупантов, которые сфотографировались в селе Зеленый Гай.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
В частности, как отмечается, одна из боевых групп российской армии решила сфотографироваться в селе Зеленый Гай в Донецкой области и отчитаться руководству о новой "захваченной" позиции на пути к Днепропетровщине.
"Однако захватчики оказались в зоне ответственности подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, а потому медийный "триумф" длился недолго. "Братство" предостерегает: появление с оружием и триколорами на нашей земле заканчивается одинаково - уничтожением", - говорится в сообщении.
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Приїхали, заїхали - а "штаби" на будь яку появу інформації стандартно пишуть " приймаємо міри, ситуація контрольована"
А Залужний ще 1,5 роки тому прямо сказав - ніяких шапіто, всі сили на ВПК та мобілізацію треба. А роблять навпаки, все через ЗЕдупу
"Z" на рукаві орка бачиш?
А що там зараз