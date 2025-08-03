Спецназ ГУР ликвидировал оккупантов, которые сфотографировались в селе Зеленый Гай и отчитались о "победе"

Оккупационная армия не оставляет попыток прорваться к границе Днепропетровской области и отчитаться об очередной "победе". Спецназовцы ГУР ликвидировали оккупантов, которые сфотографировались в селе Зеленый Гай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

В частности, как отмечается, одна из боевых групп российской армии решила сфотографироваться в селе Зеленый Гай в Донецкой области и отчитаться руководству о новой "захваченной" позиции на пути к Днепропетровщине.

"Однако захватчики оказались в зоне ответственности подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, а потому медийный "триумф" длился недолго. "Братство" предостерегает: появление с оружием и триколорами на нашей земле заканчивается одинаково - уничтожением", - говорится в сообщении.

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