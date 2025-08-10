2 273 13
Війська РФ просунулися у Серебрянському лісництві та біля Никанорівки, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ просунулися на сході нашої країни.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Серебрянському лісництві ( територія Луганської області) та біля Никанорівки (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області). Уточнено лінію зіткнення біля Толстого ( село в Комарській сільській територіальній громаді Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
а скільки укладених угод за шо би за Україну вписався мадагаскар?
убрати Головнокомандуючого при которому ЗСУ повільно але просувалися? - псіна зелена пихата...
США навмисно ослабили Україну, щоб мотивувати рашку наступати, щоб рашка ослаблювалася військово та економічно. А скільки при цьому загине українців США байдуже.