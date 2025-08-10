УКР
Новини Оновлення мапи DeepState
Війська РФ просунулися у Серебрянському лісництві та біля Никанорівки, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ просунулися на сході нашої країни. 

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Серебрянському лісництві ( територія Луганської області) та біля Никанорівки (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області). Уточнено лінію зіткнення біля Толстого ( село в Комарській сільській територіальній громаді Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти просунулися у Серебрянському лісі, Зеленому Гаю та біля Дачного, - DeepState. МАПИ

Серебрянське лісництво карта
Серебрянське лісництво 

Никанорівка карта
Никанорівка

Толстой карта
Толстой 

Донецька область (9256) Волноваський район (338) Толстой (6) війна в Україні (5631) DeepState (226)


буба ****.
убрати Головнокомандуючого при которому ЗСУ повільно але просувалися? - псіна зелена пихата...
10.08.2025 09:20 Відповісти
А Вовкин, потужний, план перемоги вже в дупі?
10.08.2025 09:18 Відповісти
Поки маємо Зеленського та Сирського так і буде.
10.08.2025 09:47 Відповісти
сирський бл
10.08.2025 09:05 Відповісти
коли небудь вже почюю новину "кацапів відсунули?"
10.08.2025 09:10 Відповісти
10.08.2025 09:18 Відповісти
а скільки було планів перемог з трйома засекреченеми пунктами?
а скільки укладених угод за шо би за Україну вписався мадагаскар?
10.08.2025 09:31 Відповісти
10.08.2025 09:20 Відповісти
Ну і навіщо рашці заморозка, якщо рашка щодня отримує нові території?
США навмисно ослабили Україну, щоб мотивувати рашку наступати, щоб рашка ослаблювалася військово та економічно. А скільки при цьому загине українців США байдуже.
10.08.2025 09:24 Відповісти
перший внятний комент - ви 25?
10.08.2025 09:32 Відповісти
поправка - доня не США, а найнятий фермерами на 4 роки менеджер.
10.08.2025 09:38 Відповісти
10.08.2025 09:47 Відповісти
мартишкі зелені - після вашого втікалова треба зробити департамент УМОСАД по знайденню вас і притягнути до відповідальності згідно закону України - за вами вже хлопці слідкують...
10.08.2025 09:59 Відповісти
 
 