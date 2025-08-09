Враг пытался атаковать на 9 направлениях. Самые ожесточенные бои продолжались в районе Покровска и Часова Яра, - ОСГВ "Днепр"

Силы обороны за прошедшие сутки отбили атаки российских войск на девяти направлениях фронта, в частности возле Часова Яра, Покровска и в Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Днепр".

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки российская армия атаковала наши позиции в Волчанске. Наступательные действия успеха не имели.

На Купянском направлении нивелированы попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Нововасильевки, Московки, Голубовки, Новой Кругляковки и Купянска. Безуспешно для врага закончились все атакующие действия.

На Лиманском направлении украинские воины отбили штурмы захватчиков у Ольговки, Карповки, Мирного, Шандриголово, Среднего, Торского, Колодязей, Редкодуба и в Серебрянском лесничестве. Ни на одном из направлений прорыва обороны не произошло.

На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Выемки и Федоровки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Покровском и Новопавловском направлениях Силы обороны отразили более 70 вражеских атак, - Генштаб

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия оккупантов были направлены на наши позиции неподалеку Белой Горы, Предтечино, Щербиновки, Плещиевки, Катериновки, Степановки, Яблоновки, в городской застройке Часова Яра и Торецка. Наши защитники отбили все атаки противника, который понес потери и отступил.

На Добропольском направлении враг безуспешно атаковал подразделения наших войск у Русина Яра, Бойковки и в Полтавке.

На Покровском направлении россияне не оставляют попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. Отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Белецкое, Родинское, Мирноград, Лисовка, Котлино и Зверево. Также наши воины отражали штурмы неподалеку Удачного, Молодецкого и Филиала. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Запорожья, Толстого, Воскресенки, Малиевки, Камышевахи, Новоивановки, Ольговского, Зеленого Поля и Темировки. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Курская операция фактически спасла Покровск и другие направления фронта Донетчины, - Сырский

На Гуляйпольском направлении враг безуспешно атаковал позиции наших защитников в районе Малиновки. Получил отпор и отступил.