Ворог намагався атакувати на 9 напрямках. Найзапекліші бої тривали в районі Покровська та Часового Яру, - ОСУВ "Дніпро"

Сили оборони протягом минулої доби відбили атаки російських військ на дев’яти напрямках фронту, зокрема біля Часового Яру, Покровська та в Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Дніпро".

На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби російська армія атакувала наші позиції у Вовчанську. Наступальні дії успіху не мали.

На Купʼянському напрямку нівельовано спроби противника покращити тактичне положення поблизу Нововасилівки, Московки, Голубівки, Нової Кругляківки та Купʼянська. Безуспішно для ворога закінчились усі атакувальні дії.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили штурми загарбників біля Ольгівки, Карпівки, Мирного, Шандриголового, Середнього, Торського, Колодязів, Рідкодуба та у Серебрянському лісництві. На жодному з напрямків прориву оборони не відбулося.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Виїмки та Федорівки.

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії окупантів були спрямовані на наші позиції неподалік Білої Гори, Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Степанівки, Яблунівки, у міській забудові Часового Яру та Торецька. Наші захисники відбили усі атаки противника, який зазнав втрат та відступив.

На Добропільському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи наших військ біля Русиного Яру, Бойківки та у Полтавці.

На Покровському напрямку росіяни не полишають спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Білецьке, Родинське, Мирноград, Лисівка, Котлине та Звірове. Також наші воїни відбивали штурми неподалік Удачного, Молодецького та Філії. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Запоріжжя, Толстого, Воскресенки, Маліївки, Комишувахи, Новоіванівки, Ольгівського, Зеленого Поля та Темирівки. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.

На Гуляйпільському напрямку ворог безуспішно атакував позиції наших захисників у районі Малинівки. Отримав відсіч та відступив.