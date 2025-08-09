На Покровском и Новопавловском направлениях Силы обороны отразили более 70 вражеских атак, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 163 боевых столкновения. Враг атаковал на 12 направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 74 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив 122 управляемые бомбы. Кроме этого, было привлечено для поражения 5 089 дронов-камикадзе и осуществлено 6 361 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Белогорье, Новоданиловка, Орехов Запорожской области и Ольговка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 12 боестолкновений. Противник нанес 15 авиационных ударов, всего сбросил 38 управляемых авиационных бомб и совершил 259 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло девять боестолкновений в районе Волчанска и в направлении Нововасильевки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска, Голубовки и в направлении Новой Кругляковки.





На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Заречное, Колодези, Торское, Диброва, Серебрянка, Ямполовка, а также в сторону Шандриголово и Ямполя.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны вблизи Григорьевки и Федоровки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Часова Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах Торецка, Щербиновки, Катериновки, Степановки, Русина Яра и Плещиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 атак агрессора в районах населенных пунктов Зверево, Владимировка, Родинское, Полтавка, Бойковка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Покровск, Красный Лиман, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Кут, а также в направлении Казацкого, Дорожного и Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 26 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Филиал, Зеленое Поле, Толстой, Темировка, Малиевка, Новополь, Воскресенка, Ольговское и в направлении Сичневе.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки захватчика в районе Каменского и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили восемь атак врага. Противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, одну артиллерийскую систему, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один другой важный объект противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 940 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, одну боевую бронированную машину, 41 артиллерийскую систему, одно средство противовоздушной обороны, 147 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 125 единиц автомобильной техники оккупантов.

