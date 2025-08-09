Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 062 290 человек (+940 за сутки), 11 088 танков, 31 273 артсистемы, 23 103 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 062 290 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1062290 (+940) человек
танков - 11088 (+5) ед
боевых бронированных машин - 23103 (+1) ед
артиллерийских систем - 31273 (+41) ед
РСЗО - 1456 (+0) ед
средства ПВО - 1204 (+1) ед
самолетов - 421 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 50315 (+147)
крылатые ракеты - 3555 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 57856 (+125)
специальная техника - 3936 (+0)
173! одиниці знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Броня мінімум, Арта, ППО та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 062 000 це більше, ніж все міське населення Тульської області.
ППО перше за цей місяць. Або гарно ховають, або...