Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 062 290 человек (+940 за сутки), 11 088 танков, 31 273 артсистемы, 23 103 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 062 290 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1062290 (+940) человек

танков - 11088 (+5) ед

боевых бронированных машин - 23103 (+1) ед

артиллерийских систем - 31273 (+41) ед

РСЗО - 1456 (+0) ед

средства ПВО - 1204 (+1) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 50315 (+147)

крылатые ракеты - 3555 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 57856 (+125)

специальная техника - 3936 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг 33 раза атаковал на Покровском направлении, уничтожено 83 оккупанта, - Генштаб