2 595 9

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 062 290 человек (+940 за сутки), 11 088 танков, 31 273 артсистемы, 23 103 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 062 290 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1062290 (+940) человек

танков - 11088 (+5) ед

боевых бронированных машин - 23103 (+1) ед

артиллерийских систем - 31273 (+41) ед

РСЗО - 1456 (+0) ед

средства ПВО - 1204 (+1) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 50315 (+147)

крылатые ракеты - 3555 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 57856 (+125)

специальная техника - 3936 (+0)

Инфографика

Хоч потроху... після того, як трап привселюдно здав, точніше, продав нас касапам... хоч по чуть-чуть...
09.08.2025 07:29 Ответить
Не плач, свинособако - незабаром і тебе пора×ують.
09.08.2025 07:54 Ответить
Минув 4189 день москальсько-української війни.
173! одиниці знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Броня мінімум, Арта, ППО та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 062 000 це більше, ніж все міське населення Тульської області.
09.08.2025 07:46 Ответить
09.08.2025 07:49 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
09.08.2025 08:08 Ответить
1062000 кацапські самовари з фронту - більше, ніж зробили в Тулі самоварів за всі часи.
09.08.2025 07:51 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
09.08.2025 07:55 Ответить
танки пруть другу добу.
ППО перше за цей місяць. Або гарно ховають, або...
09.08.2025 10:52 Ответить
 
 