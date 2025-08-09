УКР
1 737 8

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 062 290 осіб (+940 за добу), 11 088 танків, 31 273 артсистеми, 23 103 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 062 290 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 9.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1062290 (+940) осіб

танків  – 11088 (+5) од

бойових броньованих машин – 23103 (+1) од

артилерійських систем – 31273 (+41) од

РСЗВ – 1456 (+0) од

засоби ППО – 1204 (+1) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50315 (+147)

крилаті ракети – 3555 (+0)

кораблі / катери  – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 57856 (+125)

спеціальна техніка  – 3936 (+0)

Інфографіка

Хоч потроху... після того, як трап привселюдно здав, точніше, продав нас касапам... хоч по чуть-чуть...
показати весь коментар
09.08.2025 07:29 Відповісти
Не плач, свинособако - незабаром і тебе пора×ують.
показати весь коментар
09.08.2025 07:54 Відповісти
Минув 4189 день москальсько-української війни.
173! одиниці знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Броня мінімум, Арта, ППО та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 062 000 це більше, ніж все міське населення Тульської області.
показати весь коментар
09.08.2025 07:46 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2025 07:49 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
09.08.2025 08:08 Відповісти
1062000 кацапські самовари з фронту - більше, ніж зробили в Тулі самоварів за всі часи.
показати весь коментар
09.08.2025 07:51 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
09.08.2025 07:55 Відповісти
 
 