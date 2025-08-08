Ворог 33 рази атакував на Покровському напрямку, знешкоджено 83 окупанти, - Генштаб

Від початку цієї доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 131 бойове зіткнення.

Російські загарбники завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши при цьому 92 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 1572 дрони-камікадзе та здійснили 4142 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 10 боєзіткнень. Противник завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 226 артилерійських обстрілів, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку — у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять спроб наступу в районах Мирного, Куп’янська, Голубівки та в напрямку Нової Кругляківки. Одне боєзіткнення досі триває.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали 19 штурмових дій у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Зарічне, Колодязі, Торське, Діброва, Серебрянка, а також у бік Шандриголового та Ямполя. Шість боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував у районах Григорівки та Федорівки — отримав відсіч.

З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян двічі атакували в районі Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося сім боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру та Плещіївки. Наразі один бій триває.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 33 рази атакував у районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Полтавка, Бойківка, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, а також у напрямку Козацького, Дорожнього та Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, одне боєзіткнення триває до цього часу. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 83 окупанти, з яких 52 — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили міномет, один автомобіль, три мотоцикли, сім БпЛА, один термінал супутникового зв’язку, три антени зв’язку та одне укриття особового складу. Також суттєво пошкоджено один танк, один автомобіль та 11 укриттів для особового складу.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Філія, Зелене Поле, Толстой, Темирівка, Маліївка, Новопіль та Ольгівське. Ще одне боєзіткнення триває.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожий штурм поблизу Малинівки. Крім того, ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку загарбника у бік Новоандріївки, ще один бій триває.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника. Ворог завдав авіаудару по Ольгівці.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.