Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 061 350 осіб (+1040 за добу), 11 083 танки, 31 232 артсистеми, 23 102 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 061 350 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 8.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1061350 (+1040) осіб
- танків – 11083 (+7) од
- бойових броньованих машин – 23102 (+7) од
- артилерійських систем – 31232 (+52) од
- РСЗВ – 1456 (+0) од
- засоби ППО – 1203 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50168 (+238)
- крилаті ракети – 3555 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57731 (+126)
- спеціальна техніка – 3936 (+0)
192! одиниці знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Танки та ББМ по 7, останього часу ходять парами ) Арта та логістика файно.
БПЛА мають великий ювілей в 50000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 061 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
На початок року відставання безпілотників від логістики складало 11,5 тисяч на сьогодні скоротилося до 7,5 тис.
Прицьому авто з початку літа 7 406 од і попереду лише зима 24-25 років 8 594, вочевидь буде новий сезонний рекорд.