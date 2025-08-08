УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 061 350 осіб (+1040 за добу), 11 083 танки, 31 232 артсистеми, 23 102 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 061 350 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 8.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1061350 (+1040) осіб
  • танків – 11083 (+7) од
  • бойових броньованих машин – 23102 (+7) од
  • артилерійських систем – 31232 (+52) од
  • РСЗВ – 1456 (+0) од
  • засоби ППО – 1203 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50168 (+238)
  • крилаті ракети – 3555 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 57731 (+126)
  • спеціальна техніка – 3936 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог 29 разів атакував позиції ЗСУ на Покровському напрямку, бої тривають досі, - Генштаб

Втрати ворога

Автор: 

армія рф (18383) Генштаб ЗС (7061) ліквідація (4309) знищення (7931)


Минув 4188 день москальсько-української війни.
192! одиниці знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Танки та ББМ по 7, останього часу ходять парами ) Арта та логістика файно.
БПЛА мають великий ювілей в 50000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 061 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
08.08.2025 08:29 Відповісти
08.08.2025 08:31 Відповісти
Намалюй "праві"... А якщо ще приїдеш з "Лондона" та підеш воювать - так вони, взагалі, поміняються... Хоча, здається мені, що твій "Лондон" недалеко від Долгопрудного... Так що, якщо й поїдеш воювать, то "циферки" зміняться за рахунок твоєї смерті, від українського ФПВ-дрона...
08.08.2025 08:43 Відповісти
7 танків і 7 бтр. потвори перли в лобову атаку
08.08.2025 08:21 Відповісти
08.08.2025 08:29 Відповісти
08.08.2025 08:31 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
08.08.2025 09:07 Відповісти
Намалюй "праві"... А якщо ще приїдеш з "Лондона" та підеш воювать - так вони, взагалі, поміняються... Хоча, здається мені, що твій "Лондон" недалеко від Долгопрудного... Так що, якщо й поїдеш воювать, то "циферки" зміняться за рахунок твоєї смерті, від українського ФПВ-дрона...
08.08.2025 08:43 Відповісти
Любуйся правими циферками від свого какашки
08.08.2025 08:44 Відповісти
БпЛА ювілй - 50 тисяч з них 29 тис цьогорічні.
На початок року відставання безпілотників від логістики складало 11,5 тисяч на сьогодні скоротилося до 7,5 тис.
Прицьому авто з початку літа 7 406 од і попереду лише зима 24-25 років 8 594, вочевидь буде новий сезонний рекорд.
08.08.2025 09:04 Відповісти
що все таки з літаками?
08.08.2025 09:09 Відповісти
А де розбиті і пошкоджені літаки?
08.08.2025 09:09 Відповісти
8 серпня...Піндоси анонсували "судний день" свинособакам..Побачимо,казав сліпий...Тобто нічого...
08.08.2025 09:25 Відповісти
Свинособаки запустили балістику по Україні...після чудових домовленостей вітька з ******..
08.08.2025 09:29 Відповісти
 
 