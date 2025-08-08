РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 061 350 человек (+1040 за сутки), 11 083 танка, 31 232 артсистемы, 23 102 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 061 350 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 061 350 (+1040) человек,
  • танков - 11 083 (+7) единицы, 
  • боевых бронированных машин - 23 102 (+7) единицы,
  • артиллерийских систем - 31 232 (+52) единицы,
  • РСЗО - 1456 (+0) единиц,
  • средств ПВО - 1203 (+0) единицы,
  • самолетов - 421 (+0) единица,
  • вертолетов - 340 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 50 168 (+238) единиц,
  • крылатых ракет - 3555 (+0) единиц,
  • кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 57 731 (+126) единица,
  • специальной техники - 3936 (+0) единиц.

Потери врага

Минув 4188 день москальсько-української війни.
192! одиниці знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Танки та ББМ по 7, останього часу ходять парами ) Арта та логістика файно.
БПЛА мають великий ювілей в 50000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 061 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
08.08.2025 08:29 Ответить
Намалюй "праві"... А якщо ще приїдеш з "Лондона" та підеш воювать - так вони, взагалі, поміняються... Хоча, здається мені, що твій "Лондон" недалеко від Долгопрудного... Так що, якщо й поїдеш воювать, то "циферки" зміняться за рахунок твоєї смерті, від українського ФПВ-дрона...
08.08.2025 08:43 Ответить
08.08.2025 08:31 Ответить
7 танків і 7 бтр. потвори перли в лобову атаку
08.08.2025 08:21 Ответить
08.08.2025 08:31 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
08.08.2025 09:07 Ответить
Любуйся правими циферками від свого какашки
08.08.2025 08:44 Ответить
БпЛА ювілй - 50 тисяч з них 29 тис цьогорічні.
На початок року відставання безпілотників від логістики складало 11,5 тисяч на сьогодні скоротилося до 7,5 тис.
Прицьому авто з початку літа 7 406 од і попереду лише зима 24-25 років 8 594, вочевидь буде новий сезонний рекорд.
08.08.2025 09:04 Ответить
що все таки з літаками?
08.08.2025 09:09 Ответить
А де розбиті і пошкоджені літаки?
08.08.2025 09:09 Ответить
8 серпня...Піндоси анонсували "судний день" свинособакам..Побачимо,казав сліпий...Тобто нічого...
08.08.2025 09:25 Ответить
Свинособаки запустили балістику по Україні...після чудових домовленостей вітька з ******..
08.08.2025 09:29 Ответить
 
 