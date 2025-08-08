Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 061 350 человек (+1040 за сутки), 11 083 танка, 31 232 артсистемы, 23 102 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 061 350 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 061 350 (+1040) человек,

танков - 11 083 (+7) единицы,

боевых бронированных машин - 23 102 (+7) единицы,

артиллерийских систем - 31 232 (+52) единицы,

РСЗО - 1456 (+0) единиц,

средств ПВО - 1203 (+0) единицы,

самолетов - 421 (+0) единица,

вертолетов - 340 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 50 168 (+238) единиц,

крылатых ракет - 3555 (+0) единиц,

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 57 731 (+126) единица,

специальной техники - 3936 (+0) единиц.

