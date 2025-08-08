Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 061 350 человек (+1040 за сутки), 11 083 танка, 31 232 артсистемы, 23 102 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 061 350 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 061 350 (+1040) человек,
- танков - 11 083 (+7) единицы,
- боевых бронированных машин - 23 102 (+7) единицы,
- артиллерийских систем - 31 232 (+52) единицы,
- РСЗО - 1456 (+0) единиц,
- средств ПВО - 1203 (+0) единицы,
- самолетов - 421 (+0) единица,
- вертолетов - 340 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 50 168 (+238) единиц,
- крылатых ракет - 3555 (+0) единиц,
- кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 57 731 (+126) единица,
- специальной техники - 3936 (+0) единиц.
192! одиниці знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Танки та ББМ по 7, останього часу ходять парами ) Арта та логістика файно.
БПЛА мають великий ювілей в 50000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 061 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
На початок року відставання безпілотників від логістики складало 11,5 тисяч на сьогодні скоротилося до 7,5 тис.
Прицьому авто з початку літа 7 406 од і попереду лише зима 24-25 років 8 594, вочевидь буде новий сезонний рекорд.