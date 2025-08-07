Враг 29 раз атаковал позиции ВСУ на Покровском направлении, бои продолжаются до сих пор, - Генштаб
Всего с начала этих суток произошло 119 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему значительные потери.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Российские обстрелы Украины
Российские захватчики нанесли один ракетный и 55 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 104 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1 724 дрона-камикадзе и осуществили 4 015 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло десять боестолкновений с российскими захватчиками.
Боевые действия на Харьковщине
Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении - в районах Волчанска и Фиголевки, сейчас продолжается один бой.
На Купянском направлении противник совершил девять попыток наступления в районах Мирного, Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки и Загрызово.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении Силы обороны отбивали 19 штурмовых действий в районах Зеленой Долины, Карповки, Ямполовки, Колодязов, Торского, а также в направлениях Серебрянки, Григорьевки и Ольговки. Еще два боя до сих пор продолжаются.
На Северском направлении враг четыре раза атаковал в районах Григорьевки и Федоровки, но был отбит.
С начала суток на Краматорском направлении подразделения оккупантов атаковали в районе Орехово-Васильевки и в направлениях Новомаркового и Ступочек. Украинские подразделения отбили все пять атак.
На Торецком направлении произошло девять боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Александро-Калиново и Русиного Яра. Сейчас продолжается один бой.
На Покровском направлении с начала суток противник 29 раз атаковал в районах Полтавки, Бойковки, Николаевки, Новоэкономичного, Родинского, Сухецкого, Лисовки, Заповедного, Звериного, Котлиного, Удачного, Зеленого Кута и Орехового. Наши защитники сдерживают натиск противника, бои до сих пор продолжаются.
По предварительным данным, на этом направлении обезврежено 174 оккупанта, из которых 122 - безвозвратно. Также уничтожены пушка, восемь автомобилей, 32 БпЛА, два терминала спутниковой связи и два пункта управления БпЛА. Поражены также четыре автомобиля, три артиллерийские системы и 11 укрытий для личного состава.
Боевые действия на Юге
На Новопавловском направлении украинские воины отбили десять атак захватчиков в районах Филии, Толстого, Зеленого Поля, Свободного Поля, Камышевахи, Воскресенки и в направлении Новоивановки. Еще два боя продолжаются.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражеский штурм вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки захватчиков вблизи Каменского и в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Сегодня стоит отметить воинов 39-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.
У східній частині Запорізької області противник просунувся на південний захід від Новополя вздовж лісосмуг на ділянці площею до 2.3 км². Бої йдуть у районі Плавнів та у напрямку Степногірська. У Малинівці позиційні бої. Найближчими тижнями російські війська посилять тиск у напрямку Степногірська.
На стику Великомихайлівського і Новопавлівського напрямів російські малі піхотні групи роблять спроби просунутися на північ від річки Вовча. На південь від Новосергіївки російські війська закрили «кишеню» площею до 3.25 км².
Покровський напрямок:
На південь від Удачного і на південно-західній околиці населеного пункту, за даними DeepState, противнику вдалося закріпитися вздовж ряду лісосмуг на ділянці площею до 3.55 км² і посилити тиск на західну частину Удачного. Взяття населеного пункту дозволить супротивникові посилити тиск на західний логістичний маршрут Покровська та Мирнограда.
На північ від останнього російські війська просунулися в районі шламовідстійника на ділянці площею до 2.15 км², що дозволяє противнику посилити тиск на шахту «Краснолиманська» та населений пункт Червоний Лиман.
Північніше Часового Яру і на південний захід від Григорівки противник просунувся вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас і північніше кар'єра на ділянці площею до 4.1 км². Такий поступ дає противнику можливість надалі атакувати у напрямку населеного пункту Олексієво-Дружківка з метою удару по логістичному маршруту Костянтинівки."