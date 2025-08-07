Враг 29 раз атаковал позиции ВСУ на Покровском направлении, бои продолжаются до сих пор, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 119 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему значительные потери.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли один ракетный и 55 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 104 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1 724 дрона-камикадзе и осуществили 4 015 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло десять боестолкновений с российскими захватчиками.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении - в районах Волчанска и Фиголевки, сейчас продолжается один бой.

На Купянском направлении противник совершил девять попыток наступления в районах Мирного, Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки и Загрызово.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отбивали 19 штурмовых действий в районах Зеленой Долины, Карповки, Ямполовки, Колодязов, Торского, а также в направлениях Серебрянки, Григорьевки и Ольговки. Еще два боя до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал в районах Григорьевки и Федоровки, но был отбит.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения оккупантов атаковали в районе Орехово-Васильевки и в направлениях Новомаркового и Ступочек. Украинские подразделения отбили все пять атак.

На Торецком направлении произошло девять боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Александро-Калиново и Русиного Яра. Сейчас продолжается один бой.

На Покровском направлении с начала суток противник 29 раз атаковал в районах Полтавки, Бойковки, Николаевки, Новоэкономичного, Родинского, Сухецкого, Лисовки, Заповедного, Звериного, Котлиного, Удачного, Зеленого Кута и Орехового. Наши защитники сдерживают натиск противника, бои до сих пор продолжаются.

По предварительным данным, на этом направлении обезврежено 174 оккупанта, из которых 122 - безвозвратно. Также уничтожены пушка, восемь автомобилей, 32 БпЛА, два терминала спутниковой связи и два пункта управления БпЛА. Поражены также четыре автомобиля, три артиллерийские системы и 11 укрытий для личного состава.

Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении украинские воины отбили десять атак захватчиков в районах Филии, Толстого, Зеленого Поля, Свободного Поля, Камышевахи, Воскресенки и в направлении Новоивановки. Еще два боя продолжаются.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки захватчиков вблизи Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня стоит отметить воинов 39-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.