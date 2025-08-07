Враг снизил активность под Часовым Яром, - Запорожец

За прошедшие сутки под Часовым Яром, на Краматорском направлении произошло лишь одно боестолкновение. Военные отмечают снижение активности врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец.

"Враг сейчас на паузе. Они ожидают наступательных действий с Торецкого направления. Поскольку, если эти два направления объединятся, то враг активнее и скорее будет наступать на Константиновку. В целом, ожидаем возобновления штурмовых действий на этом направлении. За минувшие сутки произошло одно боестолкновение. Оно носило локальный характер, враг пытался проводить какую-то разведывательную деятельность, пытался продвигаться в сторону позиций Сил обороны", - рассказал военный.

Спикер также добавил, что ситуация остается контролируемой. Силам обороны удается удерживать позиции и уничтожать врага.

"В целом, ситуация контролируемая. Мы уничтожаем врага на подступах, одновременно не даем ему находиться в центральных частях города. Также не даем врагу инфильтроваться... в направлении окраины Часова Яра, где есть возможность сдерживать врага", - сказал Запорожец.

