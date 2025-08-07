Ворог знизив активність під Часовим Яром, - Запорожець

Минулої доби під Часовим Яром, на Краматорському напрямку сталося лише одне боєзіткнення. Військові відмічають зниження активності ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.

"Ворог зараз на паузі. Вони очікують наступальних дій з Торецького напрямку. Адже, якщо ці два напрямки об'єднаються, то ворог активніше та скоріше буде наступати на Костянтинівку. В цілому очікуємо поновлення штурмових дій на цьому напрямку. За минулу добу відбулося одне боєзіткнення. Воно носило локальний характер, ворог намагався проводити якусь розвідувальну діяльність, намагався просуватися в бік позицій Сил оборони", - розповів військовий.

Речник також додав, що ситуація лишається контрольованою. Силам оборони вдається утримувати позиції та знищувати ворога.

"В цілому ситуація контрольована. Ми знищуємо ворога на підступах, водночас не даємо йому перебувати у центральних частинах міста. Також не даємо ворогу інфільтруватися... у напрямку околиці Часового Яру, де є можливість стримувати ворога", - сказав Запорожець.

